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21.05.2020 14:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За психологической помощью на самоизоляции обратилось 22 тысячи человек

Текст: Ирина Огилько
С 23 марта по 21 мая на горячую линию столичных психологов поступило более 22 тысяч обращений. Почти каждый десятый звонок связан с вопросом пандемии. Директор ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" (МСПП) Нина Петроченко рассказала "РГ", кто чаще обращается, и дала прогноз на улучшение психологической ситуации с завершением режима самоизоляции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так по данным МСПП, всего на круглосуточные телефоны психологической помощи обратились с 23 марта по 21 мая более 22,8 тысячи человек, из них примерно поровну на телефон кол-центра и короткий номер. В среднем это на почти 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа звонков каждый десятый - связан с темой коронавируса.

Фото: Istock
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- С начала введения режима самоизоляции мы наблюдаем постепенное, но стабильное увеличение числа обращающихся за психологической помощью. Звонят не только москвичи, но и жители из других регионов страны, - рассказывает Петроченко. - От общего числа обращений поступило 1,7 тысячи звонков, связанных с темой коронавируса: опасения самому заболеть, переживания за здоровье детей, пожилых родственников. Много обращений с переживаниями, связанными с потерей или поиском работы, страхом за свое будущее, за семейную ситуацию, с проблемами в отношениях с детьми и подростками, с личностными кризисами.

Так, среди обращений много звонков было от мам, жалующихся на агрессию по отношению к детям в период самоизоляции и на агрессию детей к родителям. Много звонков от людей, пытающихся спасти семью от развода.

По словам Петроченко, основные клиенты - женщины, почти 75 процентов от общего числа звонков приходит от них. При этом по возрастному делению пол роли не играет: наибольшее число звонков - 30 процентов от женщин и мужчин в возрасте от 36 до 60 лет. На втором месте возрастная группа 26-35 лет, таких 20 процентов среди женщин и более 23 процентов среди мужчин.

Как отметила Петроченко, с отменой режима самоизоляции шквала звонков не ждут, напротив, ожидают постепенное сокращение числа обращений. А чтобы этот прогноз сбылся, психолог посоветовала психологически подготовиться к возвращению к привычной жизни.

Фото: GettyImages
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- Переживания и опасения в связи с предстоящим окончанием самоизоляции оправданы, важно не отрицать имеющихся эмоций, а признать справедливость их существования, - рассказывает Петроченко. - Разберитесь в том, что именно тревожит, и в том, что поможет с этим справиться. Если опасаетесь вероятности заражения, продолжайте применять меры безопасности и правила гигиены (антисептики, маски, перчатки, регулярное мытье рук, влажная уборка помещений и прочее) - это все поможет чувствовать себя защищенным, придаст уверенности в контроле над ситуацией, даже если официально это будет уже не нужно. Если чувствуете, что не готовы выходить на улицу, воздержитесь на 1-2 дня. В это время настройтесь позитивно, откажитесь от красочного представления возможности заразиться. Рекомендуем тревожным людям избегать мыслей о том, что внешний мир представляет угрозу. Риски заразиться есть всегда, но наш организм обладает защитными ресурсами, и чем крепче иммунитет, тем больше сопротивление различным болезням. Паника ослабляет, деморализует, делая человека более мнительным и уязвимым. Не форсируйте события. Возвращение к привычному образу жизни должно идти постепенно, шаг за шагом. Организму требуется время, чтобы наладить прежний образ жизни. Ошибочно сразу же после отмены самоизоляции стремительно возобновлять занятия в фитнес-клубе, активно назначать встречи с друзьями, отправляться в музеи или кафе. Не забывайте, что со временем обстановка - и эпидемиологическая, и психологическая - будут улучшаться, а волнения и тревоги останутся позади.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Петроченко отметила, что подготовка к выходу из самоизоляции нужна и детям, особенно если им предстоит возвращение в детские сады. Перед тем как вести дошкольника в коллектив, дайте ему адаптироваться. Сильно не переживайте, так как, чувствуя тревогу родителей, малыш и сам может быть напуган.

Как добавила психолог, стоит придерживаться принципов здорового образа жизни, укреплять иммунитет и сохранять физическую активность - это поможет организму быть более здоровым, более уверенным в собственной безопасности.

Напомним, что Московская служба психологической помощи работает круглосуточно, обратиться за помощью можно по номеру 8 (495) 051. Так же обращаться можно на телефон кол-центра 8 (495) 890-45-09.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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