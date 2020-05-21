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21.05.2020 07:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса

Текст: Артем Красиков

C 27 мая для въезда в Сахалинскую область нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава региона Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба правительства субъекта.

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Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия. Новые правила затронут только тех, у кого нет местной регистрации. Также для въезда необходим и цифровой пропуск.

"Большинство случаев COVID-19 выявлено у приезжих с материка. Новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по указу губернатора в Анивском и Ногликском районах разрешена работа всех магазинов. Запрет остается только в Охе, из-за того, что не все бизнесмены заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором.

На этой неделе в регионе разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе, а также заработали библиотеки и музеи.

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