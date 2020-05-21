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21.05.2020 05:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Сахалина предложил суду отправить в отставку мэра Охи

Текст: Артем Красиков

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района Сергею Гусеву и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.
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"В правительство региона поступают непрерывные претензии от жителей Охинского района к мэру города. Они указывают на неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что в конце прошлого года больше тысячи человек подписали коллективное обращение в адрес главы субъекта, в котором они просили досрочно прекратить полномочия Гусева в связи с неэффективностью его работы.

По итогам первого квартала 2020 года исполнение ключевых показателей эффективности руководителя Охи составило всего 25 процентов. По результатам социологического исследования ВЦИОМ, более половины жителей района недовольны деятельностью мэра. Граждане отмечают неудовлетворительное состояние дорог, муниципального транспорта, ЖКХ, невыполнение адресной инвестиционной программы по строительству социально значимых объектов.

Кроме того, областная прокуратура установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции. Сергей Гусев утаил сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе, а также несколько счетов с крупными денежными суммами.

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