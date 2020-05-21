Некоторые особые экономические зоны будут объединены

Ряд особых экономических зон (ОЭЗ) будет объединен. Об этом сообщил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, совместно с Минэкономразвития уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен в правительство на согласование законопроект с изменениями в закон об ОЭЗ.

"Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу. Будут внедрены более четкие критерии отбора инвестиционных проектов, прежде всего связанные с мультипликатором, налогами, рабочими местами, то есть будем оценивать, что в результате реализации тех или иных проектов будет происходить", - отметил Юрий Трутнев на совещании по вопросу создания новых особых экономических зон (ОЭЗ).

Для обсуждения эффективности работы ОЭЗ и их создания будет сформирована специальная межведомственная рабочая группа. В нее войдут представители Минфина, надзорных и правоохранительных органов, других структур. "Когда мы создаем особую экономическую зону, должны быть объединены усилия как минимум трех субъектов. Это сам инвестор, власти региона и федеральное правительство. Принципиально важны позиция губернатора, экономическая обоснованность проекта, наличие у него источника финансирования. Задача простая: мы не должны создавать "пустые" особые экономические зоны. Создавать ОЭЗ впрок, авось что-нибудь получится, мы не будем, - заявил Юрий Трутнев. - Создавать такие зоны надо только тогда, когда гарантировано есть инвестор, который понимает, что делает, у него есть источники для финансирования проекта, когда губернатор поддерживает этот инвестиционный проект, когда понятно, что проект на всех его этапах реализации будут поддерживать федеральные, региональные и муниципальные власти. Это повышает уровень ответственности. Мы не просто регистрируем особую экономическую зону и идем дальше. Мы будем заниматься всеми вопросами, которые необходимо решить для работы инвестора".

Вице-премьер поручил Минэкономразвития представить в правительство итоговые предложения по созданию ОЭЗ. Они должны включать представление о единых принципах создания ОЭЗ; параметрах инвестиционных проектов, реализация которых допускается на территории ОЭЗ; величине мультипликатора вложенных бюджетных средств к вложенным частным инвестициям. Также должна быть упрощена процедура получения статуса резидента ОЭЗ.

В августе 2018 года был снят президентский мораторий на создание новых ОЭЗ. Минэкономразвития возобновило рассмотрение заявок от регионов на новые площадки. С августа 2018 года по май 2020 года были созданы пять зон: в Воронежской области (ОЭЗ ППТ "Центр"), в Орловской области (ОЭЗ ППТ "Орел"), в Московской области (ОЭЗ ППТ "Кашира"), в Республике Северная Осетия - Алания (ОЭЗ ТРТ "Мамисон"), в Чеченской Республике (ОЭЗ ППТ "Грозный").

По словам замминистра экономического развития Сергея Галкина, за этот период были представлены заявки на создание еще 12 новых ОЭЗ: в Московской области (ОЭЗ ППТ "Максимиха"), в Саратовской области (ОЭЗ технико-внедренческого типа "Саратов"), в Республике Башкортостан (ОЭЗ ППТ "Алга"), в Республике Татарстан (ОЭЗ ППТ "Алма"), в Нижегородской области (ОЭЗ ППТ "Кулибин"), в Смоленской области (ОЭЗ ППТ "Стабна"), в Астраханской области (портовая ОЭЗ), в Курганской области (ОЭЗ ППТ "Курган"), во Владимирской области (ОЭЗ ППТ "Доброград-1"), в Новгородской области (ОЭЗ ППТ "Новгородская"), в Ульяновской области (ОЭЗ ППТ "Ульяновск"), в Красноярском крае (ОЭЗ ППТ "Красноярская технологическая долина"). Из этих 12 заявок 4 были оформлены в проекты постановлений и внесены в правительство. Это заявки Башкортостана, Нижегородской, Московской и Саратовской областей.

"Всего по четырем указанным площадкам у нас 24 инвестпроекта и 22 инвестора, которые готовы их реализовать, на общую сумму 53,2 млрд рублей, планируется создать порядка 3900 рабочих мест, заплатить налоговых и таможенных отчислений более 75 млрд рублей, при этом выпадающих доходов бюджетной системы у нас планируется в сумме 22,4 млрд рублей", - сообщил Сергей Галкин.