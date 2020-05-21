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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И сам не плошай

Надеются ли дальневосточные предприниматели на госпомощь в спасении бизнеса
Текст: Юлия Гарднер, Ольга Журман, Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 108(8162)
Власти разработали целый набор мер поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции. Какими из них удалось воспользоваться, рассказали "РГ" дальневосточные предприниматели.
Нерабочие дни, самоизоляция и другие ограничения последних месяцев снизили масштаб эпидемии, но нанесли сокрушительный удар по малому бизнесу. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Нерабочие дни, самоизоляция и другие ограничения последних месяцев снизили масштаб эпидемии, но нанесли сокрушительный удар по малому бизнесу. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Нерабочие дни, самоизоляция и другие ограничения последних месяцев снизили масштаб эпидемии, но нанесли сокрушительный удар по малому бизнесу. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ирина Корчевная, владелица магазинов тканей, Приморский край:

- Налоговая отсрочка - это самоуспокоение ее выдумщиков. Когда она закончится, бизнес должен будет снять с себя последнее, чтобы заплатить налоги, или даже закрыть дело. Ведь, чтобы заплатить отсроченные налоги, надо где-то заработать деньги, а как их заработать, если магазины вот уже полтора месяца закрыты. Красиво звучит - снижение налогов на доход. Спасибо, но дохода-то нет!

Фото: iStock
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Кроме того, у нас неразворотливая банковская сфера. Даже спустя две недели после объявления о возможности взять зарплатный кредит (хотя и не собиралась, просто боюсь еще одной кабалы) в банке отвечают, что вот только что получили на этот счет инструкции и еще в них не разобрались.

И считаю, что в сложившихся условиях нельзя делить бизнес на пострадавший и не очень. От закрытия границ и самоизоляции страдают все отрасли, и помощь требуется всем без исключения! Кстати, мы вот с девушками гадаем: ткани, наверное, не первое, что кинутся покупать люди после самоизоляции, а с другой стороны, рынок легкой одежды поскуднел, весеннего завоза было мало, может, и начнет кто-то шить…

Виталий Обедин, председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска:

- Фактически продекларированная поддержка рассчитана на очень маленький процент предпринимателей. Даже на доли процента. Мы подсчитали: если разделить выделенные федеральные средства на всех предпринимателей республики, выходит по 734 рубля. Понятно, чтобы кто-то получил более существенные суммы, придется оказывать помощь выборочно, и большинство останется за бортом. Правительство республики выделило на поддержку малого и среднего бизнеса 1,4 миллиарда руб­лей. Но миллиард - это льготы по налогам, и непонятно, как их рассчитывали. При этом в Якутске на льготу по ЕНВД могут претендовать менее семи процентов предпринимателей, поскольку на торговлю (самый массовый вид бизнеса) она не распространяется. Еще 400 миллионов рублей пошли на докапитализацию регионального фонда поддержки предпринимательства. Фонд уже отчитывался недавно, что предоставлено 17 льготных кредитов и одобрена 101 заявка на другие виды помощи. Это капля в море.

Андрей Чернышев, владелец коммерческой недвижимости, Хабаровск:

- Сдаю в аренду два больших помещения в Хабаровске. Они всегда были востребованы: их снимают коммерческие фирмы под офисы, мастера маникюра, репетиторы, психологи, даже небольшой магазин тканей был. Из-за пандемии примерно треть арендаторов отказалась от помещений, всем остальным я пошел на уступки. Скидки большие сделал и предоставил некоторым отсрочку. Раньше один квадратный метр стоил 1200 рублей, сейчас снизил до 500-600. При этом преференций у меня никаких нет, налог на недвижимость и оплату коммуналки никто не отменял, а арендные платежи - это единственный источник дохода для моей семьи.

Если разделить выделенные федеральные средства на всех предпринимателей Республики Саха, выходит по 734 рубля на каждого

Лилия Бутенко, директор салона красоты, Владивосток:

- У меня работают 12 человек, и мы сидели без дела в период нерабочих дней чуть более двух недель. На наше счастье, в Приморье разрешили работать парикмахерским и салонам красоты раньше других бытовых отраслей. Мы закупили дезинфицирующие средства и маски, составили график посещений клиентов с 20-минутной паузой, выдавали им маски, сами надевали, проветривали помещение. Словом, максимально старались, чтобы не было претензий к нам ни у проверяющих, ни у клиентов. Зарплата за апрель вышла меньше, чем в марте, но коллектив не ропщет, все понимают особенность ситуации. Я же, как предприниматель, уже сто раз перекрестилась, что мне не пришлось связываться с банками и брать кредиты ни на зарплату, ни на что другое. А вот коллеги говорят, что проще уволить сотрудников, чем нести издержки в то время, когда компании лишены возможности работать. Кредиты на поддержку занятости называют неэффективными, а кое-кто - даже кабальными.

Максим Шомоев, предприниматель в сфере земельных отношений, Якутск:

- Я сохранил 100 процентов коллектива, потому что это специалисты, которых на улице не найдешь. Более того, распечатал "кубышку" и перевел всех с оплаты по выработке на оклад - какая сейчас выработка, если все стоит? Я выполнил все условия, объявленные государством. И вроде бы вправе рассчитывать на выплаты МРОТ, предназначенные на зарплату людям. Но тут же читаю, что подобная поддержка положена лишь для определенных особо пострадавшим сфер. А я туда не попадаю. Реально предоставленной льготой можно считать лишь 15-процентное сокращение взносов в фонды: в бухгалтерскую программу пришло соответствующее обновление. А вот под льготы по налогообложению я опять-таки не подпадаю как не особо пострадавший с точки зрения чиновников. Даже если бы это было так, я лишаюсь огромного количества заказчиков, которым долго будет не до оформления земли. Вирус оставляет меня без работы, а льготы не положены. Мне это непонятно.

Алина Столярова, владелица бутика одежды, Хабаровск:

- До объявления нерабочих дней дела, в общем-то, шли неплохо. В феврале поступила крупная партия одежды на весну, но мы не успели распродать и 30 процентов ее. Я до сих пор должна поставщику 70 тысяч рублей. А еще аренда! Да, владельцы помещения сделали хорошую скидку и позволили отсрочить платежи, но все равно мне придется где-то найти как минимум 40 тысяч за два месяца. Возможно, нам разрешат вернуться к работе в июне, но как это делать, не представляю. Нужно заказывать летнюю партию, но я до сих пор не рассчиталась за весеннюю. Выход один - брать кредит, но очень сомневаюсь, что справлюсь сейчас с ежемесячными платежами.

Фото: РИА Новости
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В штате у меня одна сотрудница. Мы работали по очереди. Я подала заявление на получение МРОТ перед майскими праздниками, заказным письмом отправила вместе с реквизитами банковского счета в налоговую. Теперь жду. Конечно, 12 тысяч рублей - лучше, чем ничего, но это - только для "поддержания штанов" мне и моей сотруднице. Я вчера села, посчитала, у меня уже 250 тысяч рублей упущенной прибыли.

Денис Л., владелец автомастерской:

- А я и не закрывал свой бизнес, вы только не пишите мою фамилию и где мы находимся. Так получилось. В конце марта у нас стояли три машины на ремонте. Оставить их и не работать? А кто будет мастерскую охранять? Да и владельцам авто они нужны. Не было трудностей и найти запчасти. Крупные магазины и авторынки не работали, но можно было заказать по интернету или просто позвонить, а потом заехать забрать. В апреле мы взяли в ремонт еще несколько автомобилей. По-настоящему нерабочие дни мы позволили себе только на майские праздники. Так что у меня другая проблема: в апреле-то мы заработали деньги, а теперь предстоит наверстывать упущенное за первую декаду мая…

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