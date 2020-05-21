В Якутии нашли тела двух охотников

В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Трое мужчин выехали на весеннюю охоту и остановились табором в 154 километрах от города Мирного на базе Ботуобинской экспедиции у реки Иркюкей. 20 мая один из них сообщил в правоохранительные органы о том, что обнаружил своих товарищей мертвыми. На их телах были огнестрельные ранения.

На место происшествия на вертолете выезжала следственно-оперативная группа.

"Установлено, что трое жителей города Мирного выехали в данную местность на охоту, при себе имели огнестрельные ружья. Третий мужчина пояснил, что накануне они распивали спиртные напитки, после чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом очевидец сразу сообщил в правоохранительные органы", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

На месте происшествия произведены осмотры, изъяты ружья, патроны и иные вещества и предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего. В тот же день следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначены экспертные исследования, проводятся допросы и иные следственные действия.