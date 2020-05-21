Жителей Приамурья призвали соблюдать режим самоизоляции

В Амурской области увеличивается рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.

За сутки COVID-19 обнаружен у 30 человек, всего инфекция диагностирована у 277 жителей Приамурья.

"Мы неоднократно говорили, что эпидемический процесс развивается. Май для нашей области чрезвычайно важный период - оценивая развитие ситуации, мы прогнозируем и, к сожалению, наши прогнозы сбываются, увеличение количества инфицированных", - рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Отмечается, что один больной может заразить до 100 человек. Амурчане часто нарушают правила самоизоляции, не всегда соблюдают социальную дистанцию. К примеру, набережная Благовещенска всегда многолюдна, много посетителей в торговых центрах и в общественном транспорте.

Также растет число граждан с внебольничной пневмонией - уже более 130 человек. У 23 болезнь протекает в тяжелой форме.

Медики установили особый контроль за людьми из так называемого первого круга контактов с инфицированными - это примерно 800 человек. Им всем предписан строгий режим самоизоляции.

"Каждый гражданин должен понять: сейчас мы все в одной лодке. Пренебрежение всеми этими мерами чревато осложнением эпидситуации и, как следствие, ограничительные мероприятия будут ужесточаться", - добавила главный санитарный врач.