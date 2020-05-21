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21.05.2020 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главврач нижегородской ЦРБ отстранен за нарушения в госзакупках

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Главный врач Большеболдинской ЦРБ дисквалифицирован за нарушение сроков оплаты медикаментов при осуществлении госзакупок. Соответствующее решение вынесено мировым судьей судебного участка Большеболдинского судебного района Нижегородской области.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Судебное решение стало итогом прокурорской проверки о соблюдении законодательства в сфере госзакупок в Большеболдинской ЦРБ.

Фото: iStock
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Прокуратура выяснила, что больница заключила контракт с фармкомпанией о поставках лекарственных препаратов. Однако обязательства по оплате поставок выполнялись с нарушениями сроков. Ответственным за это правонарушение является главный врач.

Судья рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.32.5 КоАП - "Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Свою вину врач не признал, сославшись то, что у него были объективные причины нарушить сроки, не зависящие от него.

Мировой судья признал главного врача виновным в совершении административного правонарушения. Но учел при этом положительную характеристику медика и отсуствие отягчающих обстоятельств. В качестве наказания назначена дисквалификация сроком на год. Постановление в законную силу пока не вступило. "РГ" направила в областной Минздрав просьбу прокомментировать ситуацию с дисквалификацией главного врача.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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