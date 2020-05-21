Лжеинкассатор украл из банкоматов 20 миллионов рублей

Ряженый инкассатор украл из банкоматов в торговых центрах Пензы более 20 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пензенские полицейские раскрыли крупную кражу из банкоматов. Уголовное дело было возбуждено в начале апреля этого года. Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения. На кадрах съемки видно, как в дневное время к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел.

Однако, когда вора вычислили и задержали, его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Такое несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства задержанного. В его квартире была обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные деньги полицейские обнаружили в тайнике.

Выяснилось, что задержанный раньше занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их устройство. Злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства.

Сейчас устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний.