Меры поддержки пермского бизнеса оценены почти в 17,5 миллиарда рублей

В Пермском крае на меры поддержки бизнесу банки выделили 15,3 миллиарда рублей, федеральный бюджет - 123 миллиона, меры поддержки бизнеса краевым правительством оцениваются в два миллиарда рублей.

Итоги реализации оперативных мер по поддержке экономической стабильности Пермского края были подведены сегодня, 21 мая, на заседании оперативного штаба под председательством исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Махонина.

По его словам, в Законодательное собрание внесено три законопроекта, и на заседании правительства утверждено несколько нововведений, дополняющих действующие меры поддержки. Это уже третий пакет мер, принятых на краевом уровне.

- Основное внимание мы должны уделять тому, чтобы разработанные меры были не на бумаге, а доведены конкретно до каждого предпринимателя. Важно, чтобы у них была возможность реализовать их. На региональном уровне уже принято три пакета, но мы не останавливаемся на этом и будем действовать гибко, в зависимости от запроса предпринимателей. Например, прорабатываем вопрос на случай, если пандемия не даст открыть летние лагеря. Внимание краевых властей должно быть направлено на поддержку не только крупного бизнеса, но и малого и среднего предпринимательства, - отметил Дмитрий Махонин.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников обозначил основные направления финансовой и нефинансовой помощи, которые реализуются в Прикамье в рамках первых двух пакетов мер поддержки. К ним относились меры налогового и финансового стимулирования бизнеса.

По данным минэка, крупнейшими банками были одобрены заявки на реструктуризацию кредитов на 5,3 миллиарда рублей, на предоставление кредитных каникул - на сумму порядка девяти миллиардов, на кредит на выплату заработной платы по ставке ноль процентов годовых - на один миллиард рублей. Таким образом, на меры поддержки бизнесу банки выделили 15,3 миллиарда рублей.

На получение грантов на сохранение занятости и оплату труда в размере МРОТ - 12 130 рублей (федеральная мера) было подано более девяти тысяч заявок, выплачено 123 миллиона рублей. Все меры поддержки бизнеса правительством Пермского края оцениваются в сумму около двух миллиардов рублей. В том числе, для сохранения занятости организациям из пострадавших отраслей предоставляется поддержка в размере 15 тысяч рублей на каждого сотрудника. На 19 мая заявки на этот вид помощи поступили от 253 организаций, на 1940 человек. Выплаты утверждены на сумму 14 миллионов рублей.

Также в числе финансовых мер - льготное финансирование субъектов малого и среднего бизнеса под три процента годовых. Сейчас заявки поданы на общую сумму 27 миллионов рублей. Большая часть из них (70 процентов) поступила от субъектов МСП из сферы розничной торговли непродовольственными товарами. Также в рамках мер поддержки краевые власти рекомендуют муниципалитетам предоставить предпринимателям отсрочку арендной платы за пользование муниципальным имуществом. В крае 46 муниципальных образований, 32 из них уже приняли соответствующие нормативные правовые акты. Причем в 12 муниципалитетах по ним уже началась работа: предоставлена отсрочка в отношении 75 объектов. В 14 муниципалитетах акты находятся на согласовании и утверждении.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что главам территорий важно учитывать, чтобы меры дополняли друг друга, а не дублировались.

Напомним, 20 мая на заседании краевого правительства был утвержден третий пакет мер. Он включает в себя субсидии в поддержку работодателям, трудоустраивающим безработных граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения, субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, субсидирование затрат на транспортировку пилотных партий товаров на экспорт. По словам исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Махонина, всего в рамках третьего пакета заложено 600 миллионов рублей.