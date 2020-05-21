Против руководства "Татфондбанка" завели дело о растрате 41 млрд рублей

В отношении руководителей "Татфондбанка" было заведено новое уголовное дело, ущерб по которому составляет 41, 2 миллиарда рублей. Силовики в действиях должностных лиц усматривают признаки сразу четырех преступлений: растрата в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство и фальсификация финансовой отчетности.

По версии следствия, в 2015-2016 годах должностные лица из руководства "Татфондбанка" совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд рублей. При этом в 2017 году у "Татфондбанка" была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

К слову, в настоящее время в суде уже находится уголовное дело в отношении бывшего председателя правления, члена совета директоров ПАО "Татфондбанк", бывшего депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, которые принесли финансовому учреждению ущерб в 53 миллиарда рублей. Кроме того, завершается расследование по уголовному делу в отношении 5 бывших сотрудников "ИК "ТФБ Финанс", похитивших 2,3 миллиарда рублей у 1739 граждан. Они обратили деньги в распоряжение "Татфондбанка" через подконтрольных юрлиц.