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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье подвели итоги конкурса проектов въездного туризма

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Подведены итоги областного конкурса молодежных авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма Оренбургской области. Он ежегодно проводится в регионе. Это попытка увидеть свежий взгляд на местные достопримечательности и вдохнуть новую жизнь в изведанные маршруты.
В Оренбургской области развивают внутренний туризм Фото: Сергей Медведев В Оренбургской области развивают внутренний туризм Фото: Сергей Медведев
В Оренбургской области развивают внутренний туризм Фото: Сергей Медведев

Экспертный совет, состоящий из представителей научного и бизнес-сообщества, сотрудников высших учебных заведений, оценивал конкурсные работы по нескольким критериям: актуальность, социальная значимость, ориентированность на практическую реализацию, финансово-экономическое и кадровое обеспечение, наличие системы контроля качества проекта. Победителей и призеров определили в семи номинациях. Церемония их награждения состоится в октябре.

С учетом критериев социальной значимости и возможной практической реализации проекта победителем в этом году стала работа студентки Оренбургского госуниверситета Анастасии Савинковой "Городские экскурсоводы". Она позволяет задуматься о создании инфраструктуры в отправной точке всех региональных маршрутов - Оренбурге.

Фото: Сергей Медведев
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Несмотря на сложности, с которыми столкнулась туристическая отрасль в связи с угрозой распространения коронавируса, внутренний туризм получил новый импульс для развития.

- Если говорить стратегически, у туристов диапазон выбора услуг сузился, поэтому внутренний туризм будет более востребованным. Мы должны по максимуму использовать представившиеся возможности, подсветить те сильные стороны внутреннего туризма, которые у нас есть. Есть много красивых и уникальных мест, куда можно поехать. Другое дело, насколько они обеспечены инфраструктурой, - говорит министр экономразвития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров.

Подписано трехстороннее соглашение между министерствами экономики, культуры и образования Оренбургской области о создании туристических детских маршрутов. Это может послужить драйвером для развития внутреннего туризма в регионе. После снятия ограничительных мер школьники первыми опробуют маршруты, которые затем будут предлагать взрослым туристам из разных уголков России.

- У нас туризм долгое время воспринимался лишь, как логистика, как перемещение из точки А в точку Б. Но прошло то время, теперь нужно быть конкурентноспособными не только на фоне наших соседей, но и зарубежных стран, таких как Турция и Греция. Мы должны создать такой пакет услуг, который заинтересовал бы наших туристов. Роль государства - помочь бизнесу сформировать такой продукт, создать условия, чтобы бизнесу было комфортно развиваться в этом направлении. На первых этапах важно поддержать наших туроператоров, помочь им нарастить мышечную массу, чтобы выйти на достойный уровень, - говорит генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Эта работа уже проводится в тесном взаимодействии с представителями туриндустрии региона.

Фото: Сергей Медведев
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- Мы должны принять решение, занимаемся мы экспортом денежных средств или их импортом. Многие не понимают, что путешествуя в другие страны, они тем самым вывозят деньги. В этом случае наша туристическая инфраструктура не развивается. Если мы будем развивать внутренний туризм, деньги будут поступать в регион. Что нужно делать, когда откроются границы? Выводить в белую плоскость весь туристический бизнес. В регионе работают 154 агентства, необходимо создать реестр компаний, развивающих внутренний туризм и продумать для них меры поддержки, - считает директор туристического агентства в Оренбурге Владимир Гетман.

Действующие туристические объекты восприняли паузу как возможность разработать новые предложения и вывести их на рынок, как только перестанут действовать эпидемиологические ограничения.

- Для нашего горнолыжного курорта это шанс обновить инфраструктуру и заполучить туристов, которые много путешествовали в последнее время по нашей стране и зарубежным курортам. Они привыкли к высокому сервису и требуют соответствующее качество услуг. Хотелось бы, чтобы региональное правительство создало особые условия для развития туриндустрии в нашем регионе, - говорит Дмитрий Васильев, директор горнолыжного курорта "Кувандык 365". - Мы как-то сблизились в последнее время, стало больше лояльности и клиентоориентированности. Мы должны использовать этот шанс для развития внутреннего туризма.

Компетентно

Денис Гончаров, министр экономразвития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области:

- Туризм - одна из наиболее пострадавших от коронавируса сфер экономики. В онлайн-режим туризм не переведешь, дистанционно не удовлетворить потребность туриста в смене картинки, в получении новых впечатлений, связанных с поездкой. Поэтому туризм вошел в список пострадавших отраслей, утвержденный правительством России. Все меры поддержки на федеральном и региональном уровнях доступны представителям этой отрасли в Оренбуржье.

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