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21.05.2020 09:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье COVID-19 начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

Текст: Константин Бахарев
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В больницах Пермского края начали использовать компьютерную программу, позволяющую быстро распознать признаки коронавирусной инфекции на снимках томографа. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Модель искусственного интеллекта определяет на томограмме легких изменения, вызванный коронавирусом и размер этих изменений. По мнению врачей, это дает возможность увеличить масштабы диагностики населения и повышает точность диагностирования.

Фото: iStock
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Как отметил главный врач пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, высококлассному специалисту по компьютерной томографии потребуется достаточно много времени, чтобы выявить патологические изменения. Ему надо внимательно осмотреть срезы легких в нескольких режимах. А программа может сделать это за несколько секунд.

Кроме того, ИИ поможет с диагностикой тем специалистам КТ, которые не специализируются углубленно на заболеваниях легких. Касатов подчеркнул, что внедрение данной модели ИИ позволит облегчить работу врачей и увеличит точность диагностики поражений легких при COVID-19.

Пока идет опытная эксплуатация программы, она применяется в больницах Перми и Березников.

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