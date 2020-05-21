В Прикамье COVID-19 начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

В больницах Пермского края начали использовать компьютерную программу, позволяющую быстро распознать признаки коронавирусной инфекции на снимках томографа. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Модель искусственного интеллекта определяет на томограмме легких изменения, вызванный коронавирусом и размер этих изменений. По мнению врачей, это дает возможность увеличить масштабы диагностики населения и повышает точность диагностирования.

Как отметил главный врач пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, высококлассному специалисту по компьютерной томографии потребуется достаточно много времени, чтобы выявить патологические изменения. Ему надо внимательно осмотреть срезы легких в нескольких режимах. А программа может сделать это за несколько секунд.

Кроме того, ИИ поможет с диагностикой тем специалистам КТ, которые не специализируются углубленно на заболеваниях легких. Касатов подчеркнул, что внедрение данной модели ИИ позволит облегчить работу врачей и увеличит точность диагностики поражений легких при COVID-19.

Пока идет опытная эксплуатация программы, она применяется в больницах Перми и Березников.