В Саратове серийного насильника осудили на 12 лет

В Саратове 54-летнего мужчину суд признал виновным в неоднократном изнасиловании медсестры и девочки-подростка, а также изготовлении порнографии с их участием и других преступлениях. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, зимой 2018 года саратовец через соцсети познакомился с 25-летней девушкой. Она была медсестрой и делала в частном порядке лечебный массаж. Мужчина пригласил ее на съемную квартиру и изнасиловал.

Напуганная угрозами девушка не стала обращаться в полицию. Однако в конце весны того же года насильник позвонил ей и назначил встречу. За отказ он грозился распространить в соцсетях информацию о том, что она оказывает услуги интимного характера. Медсестра пришла на встречу, мужчина снова ее изнасиловал, а также снял происходящее на свой телефон. Затем он стал вымогать за запись 10 тысяч рублей. Этот разговор пострадавшая записала на диктофон и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что она - не единственная жертва насильника. Летом того же года он через соцсети познакомился с 16-летней девочкой, посулил ей подработку. Когда ребенок пришел на встречу, он изнасиловал жертву, при этом снимая на камеру. Саратовец угрожал своей жертве расправой, если та кому-то расскажет о случившемся. Преступление в отношении подростка он совершил неоднократно.

Суд признал вину саратовца и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, потерпевшей стороне насильник должен будет заплатить полмиллиона рублей.