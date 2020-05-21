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21.05.2020 13:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане скончался девятый пациент с COVID-19

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Татарстане подтвердили девятый случай смерти от коронавируса, на этот раз в Зеленодольском районе. 11 мая мужчина 1950 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

Пациент был госпитализирован в изолятор реанимационного отделения районной ЦРБ, подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. 13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным.

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В тот же день была констатирована смерть. Диагноз подтвержден только сейчас, так как требовалось провести патологоанатомическую экспертизу. Помимо коронавируса у пациента были обнаружены различные хронические заболевания.

Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай COVID-19. Один случай - завозной, 70 - контактные. 24 человека госпитализировано в больницы, 47 получают лечение на дому, у них легкая или бессимптомная форма. Всего же с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 2546 случаев коронавируса.

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