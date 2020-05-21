В Удмуртии задержали подозреваемых в похищении человека

В Удмуртии сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.

По информации силовиков, задержанные не раз избивали жителя Глазова, затем приехали к мужчине на работу, снова избили, втолкнули в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом в полицию сообщили очевидцы. Через несколько часов потерпевшего удалось найти на территории промзоны в Глазовском районе.

В совершении преступления подозревают двух ранее судимых мужчин 1978 и 1986 годов рождения. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК России "Похищение человека".