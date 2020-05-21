Сайт объявлений "Авито" провел анализ динамики роста отдельных поисковых запросов, который позволяет оценить тренды, продиктованные пандемией.

В первый месяц весны россияне стали значительно чаще интересоваться средствами противовирусной защиты. Сильнее всего на фоне распространения COVID-19 увеличилось количество запросов медицинских товаров - антисептиков, термометров, перчаток. Взрывным оказался и рост интереса к гречке - в марте на 727 процентов по отношению к февралю.

При этом россияне надеются на скорейшее завершение режима самоизоляции и активно интересуются одеждой, товарами для дачи, инвентарем для проведения досуга на свежем воздухе. Велосипеды, самокаты, скейтборды и мопеды в разных вариациях в интернет-магазинах ищут гораздо чаще, чем год назад.

Обращает внимание поиск "утят", "гусят" и "инкубационных яиц индейки". За три месяца этого года количество подобных запросов выросло в три раза. На 34 процента увеличилось число обращений, связанных с пчелосемьями, вдвое - с рамками для ульев.

Аналитики "Авито" отметили, что людей стал больше интересовать домашний уют. Высокий интерес проявлен к мебели и бытовой технике: запросы "диван", "телевизор" и "холодильник" попали в топ, чуть ниже в списке приоритетов - "телефоны".

А специалисты маркетплейса Оzon констатируют, что вместе с продуктами и непродовольственными товарами повседневного спроса клиенты стали дополнительно приобретать все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы и даже подготовки к дачному сезону. Средний состав корзины в Новосибирске вырос до шести-семи товаров против трех-четырех в 2019 году.

Исследование лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные" говорит о том, что в апреле у россиян выросли траты по нескольким направлениям. На первой позиции - универсальные магазины, в том числе крупные маркетплейсы, интернет-площадки. Эксперты делают выводы, что многие приспособились к жизни в самоизоляции и больше не откладывают покупки в долгий ящик. В рост пошли такие категории как "Бытовая техника и электроника", "Телекоммуникационное оборудование" (электронные устройства, роутеры, усилители сигнала Wi-Fi), "Цифровые товары" (электронные книги и фильмы, мобильные приложения и игры, видеоуроки). В среднем эти расходы увеличились на 15-22 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

На самом дне потребительской корзины - такие категории трат как "Ювелирные изделия" (минус 86,9 процента), "Отели" (минус 87,2 процента), "Турагентства" (минус 89 процентов) и "Авиабилеты" (минус 93,5 процента).

По сообщению "СберДанных", в период самоизоляции в топ вырвался запрос "доставка продуктов". В апреле он стал самым популярным на платформе "Авито". В Новосибирске спрос на эту услугу увеличился на 26 процентов.

Беспрецедентное увеличение запросов на доставку продовольственных товаров в апреле зафиксировали почти все крупные игроки рынка.

- Пользователи стали больше предлагать и покупать эту услугу. По сути, они используют платформу для самостоятельной организации доставки продуктов из магазинов в период самоизоляции. С одной стороны, это может быть связано с тем, что, с учетом резкого повышения спроса на доставку продуктов домой, многие ретейлеры столкнулись с трудностями с оперативной обработкой заказов. С другой стороны, очевидно, что покрытие сервисов, которые специализируются на этой услуге, неполное, и многие россияне не имеют к ним доступа, - комментирует ситуацию управляющий директор вертикали "Товары и услуги" "Авито" Алексей Куракин.

Средняя стоимость услуги "доставка продуктов" по России составляет 356 рублей, в Новосибирске - 294 рубля. За эту сумму исполнитель поручения сходит в магазин, приобретет продукты по списку заказчика и доставит их до двери.

Аналитики "Яндекс.Кассы" зафиксировали в апреле и начале мая почти трехкратный рост оборота онлайн-платежей на сайтах и в приложениях. Впрочем, средний чек за готовую еду с доставкой почти не менялся и за последние недели составил примерно 1 300 рублей. Лидерами по росту оборота онлайн-платежей стали медицинские организации, а также рестораны и кафе с доставкой заказов на дом.

По мнению директора площадки Ozon.Marketplace Анны Калеевой, переход из офлайна в онлайн актуален не только для покупателей, но и для продавцов. Ozon отметил всплеск регистраций новосибирских предпринимателей на своем маркетплейсе - в конце марта количество новых компаний из столицы Сибири выросло более чем в два раза относительно среднего значения этого года. Всего в процессе регистрации и выставления своих товаров находятся более 400 новосибирских компаний. А у уже продающих партнеров расширился ассортимент. Более половины новосибирских предпринимателей на маркетплейсе - продавцы одежды, косметики и товаров для дома.