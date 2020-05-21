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Экс-главу новосибирского поставщика электроэнергии уличили в нарушениях
Текст: Николай Маринин (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 108(8162)
Новосибирская полиция завершила расследование уголовного дела экс-руководителя "Новосибирскэнергосбыта" Татьяны Подчасовой (возглавляла компанию в 2012-2018 годах). Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, ущерб оценили в 4,8 миллиона рублей.

Факт нарушений был вскрыт управлением экономической безопасности и противодействия коррупции при региональном главке полиции. По данным ведомства, сумма ущерба копилась в течение трех лет, а первые случаи манипулирования финансами относятся к 2014 году. Тогда, предполагает следствие, из средств бюджета организации были оплачены туристические путевки для самой обвиняемой и ряда топ-менеджеров.

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Деньги предназначались на обучение сотрудников и повышение их квалификации, однако это "обучение" проходило, по всей видимости, на зарубежных курортах. Если разделить общую сумму ущерба на три года, получится, что в среднем верхушка энергосбытовой компании ежегодно отдыхала более чем на полтора миллиона рублей за счет средств организации.

При этом, как выяснилось, прокуратура не утверждала обвинительное заключение по данному делу. В связи с этим можно предположить, что в отношении обвиняемой применили сравнительно новую для России процедуру судебного штрафа - эта мера уголовно-правового характера введена в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 2016 году. В соответствии с данной нормой, суд по ходатайству следствия прекращает уголовное дело, назначая обвиняемому штраф при обязательном условии полного погашения причиненного ущерба.

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