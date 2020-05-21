Работа в режиме самоизоляции стала сложным испытанием для сферы культуры, где момент живого общения - один из самых главных. В конце прошлой недели стало известно о первых крупных потерях - этим летом на Алтае не будут проводить традиционные "Шукшинские дни", литературный фестиваль имени Роберта Рождественского, Дельфийские игры, фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" и театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Помимо имиджевых потерь, край понесет финансовые - Шукшинский фестиваль всегда давал весомый мультипликативный эффект для ряда отраслей (прежде всего туристической), привлекая большое количество гостей из других регионов и активизируя сферу услуг.

Апрель и май - финиш театрального сезона, и в этот период случается немало знаковых премьер и блестящих концертов. А сейчас театральные труппы и творческие коллективы находятся в вынужденных отпусках. Особенно обидно за несостоявшиеся премьеры - после снятия режима ограничений их придется готовить заново.

К творческим простоям добавляются строительные. По словам директора краевого театра кукол "Сказка" Надежды Васильевой, переезд в новое здание, о котором мечтали еще в прошлом году, опять завис, и будет хорошо, если новоселье все-таки состоится к концу 2020-го.

- Пока мы выставляем записи наших спектаклей в интернете и видим, что интерес к ним растет, - заметила Надежда Геннадьевна. - Если в обычное время у наших спектаклей в среднем было по сорок просмотров, то сейчас доходит до девятисот.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на вопрос корреспондента "РГ" о перспективах переезда кукольников в новое здание на улице Пушкина ответила уклончиво и переадресовала вопрос госзаказчику - региональному минстрою. По ее словам, ввод в эксплуатацию этого объекта, как и завершение долгостроя Художественного музея на площади Октября, рассматриваются в качестве приоритетных задач, но "мы не знаем, сколько у нас продлятся ограничительные мероприятия и какова будет глубина экономических последствий". Иными словами, секвестирование бюджетных расходов на краевую культуру неизбежно. Это уже заметно по очень скромным отпускным, полученным артистами местных театров.

Нынешнюю ситуацию директор ДК Барнаула Роман Ильин называет уникальной:

- Никогда бы мы не подумали, что в наших стенах не будет никаких мероприятий. Это грозит, во-первых, потерей участников творческих коллективов - дети и взрослые просто отвыкнут приходить в ДК петь, танцевать, репетировать спектакли. Поэтому мы пытаемся максимально активизировать сайт, проводить занятия в коллективах в онлайн-режиме. Во-вторых, возникла проблема внебюджетных доходов, за счет которых оплачивались содержание зданий, некоторые виды услуг - например, охрана и связь. Сейчас этих доходов не стало. В бюджете статьи на охрану не заложено - что прикажете делать?

Вместе с тем в барнаульском ДК никто не собирается поддаваться панике.

- Мы пережили тяжелейшие девяностые, нас уже ничем не напугаешь, - напоминает Роман Валерьевич. - Бюджетное финансирование дает возможность платить зарплату. При этом бюджет оптимально структурирован, и если его начнут резать, то сокращать будут те расходы, которые мы сейчас не несем. В этом плане наша самая большая проблема - внештатные сотрудники. Мы попадаем в ситуацию, когда доходов ноль, а не платить зарплату людям я не имею по права по закону. Пока удается решать эту проблему за счет арендаторов, которые не ушли из дворца. Кроме того, ДК является основным исполнителем муниципального заказа на проведение городских мероприятий. Сейчас многие из них отменяются. А у нас большое количество подрядчиков, с которыми мы работаем при организации праздников. Например, проводить КВН помогает целая группа индивидуальных предпринимателей. Они закупили призы, потратили деньги на другие расходы, а КВН отменили. С точки зрения финансистов, все логично: нет мероприятий - нет денег. Но что делать нашим партнерам? Для многих из них это удар ниже пояса.

18 мая в крае должна была пройти традиционная Музейная ночь. Ее тоже отменили.

- Главный минус - в отсутствии живого контакта не только с посетителями музея, но и с жителями края в целом, - сетует директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) Игорь Коротков.

Однако есть и плюсы: сотрудники стали выставлять в Сеть качественно обработанные архивные записи ГМИЛИКА (к примеру, выступления многих артистов и поэтов, ритуальные обряды тибетских лам). Появилось время для ремонта, составления новых экскурсий, подготовки к печати книг (например, об уроженке Алтайского края актрисе Екатерине Савиновой). Однако по части виртуальных форм работы остается много неясного.

- Как быть с Рождественским литфестивалем? Мы всем музейным сообществом ломаем головы, как в онлайн-режиме сделать по-настоящему запоминающимся событием день рождения нашего знаменитого земляка. Это же касается и Шукшинского фестиваля. Нужно искать новые смыслы, как это было с "Бессмертным полком", вдохнувшим новую жизнь в День Победы. Работать, как прежде, уже не получится. Мы получили новый вызов, - подчеркивает Игорь Коротков.

Еще одна проблема (и не только для ГМИЛИКА) - судьба сотрудников в возрасте 65+.

- Люди по-разному переносят наступление зрелого возраста, есть очень активные, прекрасно делающие свою работу, - отмечает Игорь Алексеевич. - И здесь мы получили правовой тупик. В музее пять сотрудниц старше 65 лет, которые находятся в самоизоляции. Пока они в отпусках, но что делать дальше? Сейчас мы обходимся без кадровых сокращений, нет вопросов по зарплатам. Будем надеяться, что ситуация восстановится хотя бы к осени. Тем более что госзадания нам никто не отменял. Сейчас по гранту губернатора мы создаем историко-экологическую тропу, маршрут которой будет проложен по музейной усадьбе и отдельным музейным экспозициям в здании.