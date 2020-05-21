Есть такое понятие как запланированная усталость - когда вы точно знаете, что после какого-то мероприятия будете без сил, поэтому нужно восстановиться, а не тащить себя на очередную конференцию или переговоры. Данный принцип можно применять и к нынешней ситуации в целом: мы все в ней что-то потеряем, это нужно принять и не тратить зря энергию и нервы.

Залог выживания любого дела - во внутреннем ресурсе того, кто стоит во главе. Пока у владельца есть силы заниматься им лично, менять, улучшать, бизнес будет жить. В ситуации неопределенности люди пойдут за тем, кто сильнее и увереннее. Доверительные отношения с сотрудниками становятся частью капитализации компании. Если мы не можем сделать так, чтобы доходы сотрудников сохранились, то можем укрепить моральный дух. Это сплотит коллектив, и когда-нибудь эмоциональное конвертируется в материальное.

В режиме самоизоляции многим сложно не только интересоваться чужими, но и делиться своими эмоциями. Это состояние может быть временным, а может затянуться, перерасти в депрессию.

Хорошей профилактикой в этом случае может стать участие в психодинамической группе с профессиональным групп-аналитиком. Когда ты делишься переживаниями с незнакомцами, которые попали в похожую ситуацию, получаешь мощный ресурс. Возникает чувство единения, это снимает тревогу и придает сил. Кстати, целью такой группы может стать отслеживание новых возможностей для бизнеса. Это самый мощный стимул для предпринимателя - видеть, прогнозировать и реагировать на потребности клиента.

Впрочем, стимул нужен будет всему обществу. Покупательская активность сжалась. Это следствие не только сократившихся доходов, но и сильных массовых переживаний, что делает быстрое восстановление маловероятным. Если что-то и может придать ему ускорение, так это малый и средний бизнес. Он ближе всего к обычному человеку, он живет его потребностями, узнает о них раньше Росстата и любого чиновника. Да, большинство рабочих мест в России создают крупные корпорации, но не они обеспечивают комфорт, доступность и близость к дому простых услуг. Это делают маленькие кафе и парикмахерские, маникюрные салоны и детские игровые комнаты, булочные и цветочные магазины, дизайнерские бюро и фитнес-центры.

Нужно принять сегодняшнюю ситуацию и перестать требовать от себя невозможного. Необходимо сохранять внутренний ресурс для своевременного реагирования на изменения рынка, выстраивать новые эмоциональные связи с партнерами по бизнесу, подчиненными, клиентами. И не отказывать себе в эмоциональной поддержке со стороны.