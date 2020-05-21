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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где вы, вольные каменщики?

В этом году строительная отрасль может не справиться с планами из-за дефицита рабочих рук
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 108(8162)
Коронавирус перекрыл границы, и строители, рассчитывавшие на традиционный сезонный приток рабочей силы, вынуждены вносить в свои планы коррективы.

На сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 4820 строительных организаций, 240 предприятий по производству стройматериалов. В этой сфере занято более шестидесяти тысяч человек. При этом до недавнего времени треть строительных бригад в Омской области составляли приезжие, а индивидуальное жилье, на которое приходится сорок процентов всех строек региона, по большей части возводили гастарбайтеры из стран ближнего зарубежья.

Правда, объемы жилищного строительства в области в последние годы существенно сократились. В 2019-м было возведено 540 тысяч метров - почти на треть меньше, чем четыре года назад.

Сибирские предприятия остались без сезонного "подкрепления"

Тендеры на строительство объектов по государственному и муниципальному заказу выигрывают подрядчики, предложившие минимальную цену контракта. Многие их них стремятся сэкономить на кадрах, нанимая приезжих на заработки из других регионов и стран. В этом году строителям рассчитывать на них не приходится. Недавно омские власти расторгли контракт с подрядчиком, взявшимся за ремонт трех дорог в левобережье. Компания должна была приступить к работам более месяца назад, но на объекты так и не вышла. И теперь конкурс придется проводить заново.

Квалифицированные рабочие - укладчики, каменщики, плиточники, штукатуры, маляры - и в лучшие времена были в особой цене, а теперь спрос на них стал ажиотажным. По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, даже в прошлом году треть работ по ремонту домов и реконструкции фасадов выполнили иногородние компании, а местные боролись за специалистов, перекупая их друг у друга. COVID-19 еще более усложнил ситуацию. К строительству антивирусного центра, оперативно возводимого по линии минобороны РФ, привлекли бойцов сводного студенческого отряда. Однако работать на обычных стройках за копеечную зарплату в конвертах стройотрядовцы не станут.

При этом многие рядовые строители, на которых, по сути, держится отрасль, постоянно сталкиваются с недобросовестностью работодателей.

Между тем объем строительных и ремонтных работ в регионе в нынешнем году запланирован внушительный. Только в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Омской области предстоит отремонтировать более тридцати объектов. Предполагается начать строительство девяти детских садов и шести школ, еще одну нужно ввести в эксплуатацию. Завершение пяти домов-долгостроев, возводившихся на средства дольщиков, обойдется в 920 миллионов рублей. Всего в планах - 360 объектов. Так что рабочие руки нужны, как никогда.

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Специалисты надеются, что с открытием границ ситуация выправится, но уже сходятся во мнении, что строительный сезон - 2020 затянется.

Судя по всему, просядет и индивидуальное строительство. Спрос на кирпич, дерево, цемент, кровельные материалы, песок резко упал, констатируют эксперты рынка стройматериалов.

Пока же власти ищут способы поддержать отрасль. В частности, с помощью федеральной программы льготной ипотеки, а также льготной региональной ставки (0,6 процента от кадастровой стоимости) аренды земельных участков, выданых без торгов под жилую застройку.

Прямая речь

Никита Стасишин, исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ РФ:

- Сейчас правительство буквально в онлайн-режиме работает над дополнительными мерами господдержки строительной отрасли. Они будут представлены, я думаю, к 1 июня. Там достаточно революционные решения, например, в части градостроительства. Эти меры позволят не допустить снижения вывода на рынок новых площадок. В этом году минстрой пока прогнозирует объем ввода жилья на уровне прошлого года либо чуть больше, но не меньше. Мы над этим работаем с регионами. На конец этого года в процессе строительства должно быть порядка 140 миллионов квадратных метров, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта.

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