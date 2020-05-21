Кемеровские врачи спасли жизнь девочке, страдающей трихобезоаром. Во время операции из желудка пациентки был извлечен огромный комок волос.

Юная пациентка поступила в Областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Девочка практически не могла глотать, пищеварение было нарушено. Она жаловалась на постоянную изжогу, рвоту, боли в животе и тошноту.

- Обследование показало, что пациентка страдает редким заболеванием - трихобезоаром, - рассказал детский хирург ОДКБ, заслуженный врач РФ Александр Елисеев. - Она непроизвольно брала в рот кончики волос, откусывала и проглатывала. Все это постепенно накапливалось в желудке. И вот мы получили огромную косичку, которая заполняла две трети желудка, уходила в двенадцатиперстную кишку и в тощую кишку.

Пришлось сделать лапаротомию, рассечь желудок и удалить инородное тело. Девочка быстро пошла на поправку и теперь чувствует себя отлично.

По словам Александра Елисеева, с трихобезоаром им пришлось сталкиваться около десяти раз. Привычка жевать кончики волос обусловлена нарушениями психического характера.

Четыре года назад кузбасские медики провели уникальную операцию: из кишечника 10-летней школьницы хирурги достали 50-сантиметровое образование из волос. Как выяснилось, у нее были напряженные отношения с одноклассниками. Когда девочка волновалась, она начинала грызть свою длинную косу и успокаивалась.

- Работая в школе, замечаю, что девочки непроизвольно иногда берут в рот кончик косички или хвостика, - написала в аккаунте больницы в социальных сетях учительница Ирина Трофимова. - Ранее я бы никогда не подумала, чем это может закончиться, пока однажды не увидела сюжет на эту тему. Теперь всегда объясняю девочкам, почему так делать нельзя.