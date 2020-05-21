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"Производитель-невидимка" спасает закрытый курорт

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 108(8162)
Коронавирусная пандемия остановила работу многих предприятий и даже целых отраслей, в числе которых - туризм и курортный бизнес. Но некоторые в этих сложных условиях сумели перестроиться, не только сохранив производство, но и создав условия для дальнейшего расширения. Так, например, комбинат питания курорта Белокуриха, лишившись внутреннего сбыта после закрытия санаториев, сумел выйти на внешние рынки, освоил онлайн-продажи и даже открыл собственную сеть магазинов.

До пандемии и введения режима самоизоляции продукцию комбината нельзя было приобрести в розничной торговле. Специализированное предприятие готовило мясные полуфабрикаты только для сети санаториев и курортных кафе, а основными потребителями были отдыхающие. Ни бренда, ни собственной марки - почти невидимый производитель.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Все поменялось два месяца назад, когда курорт перестал принимать отдыхающих и комбинат остался без привычного рынка сбыта: санатории опустели, кормить стало некого. В этой ситуации можно было просто остановить производство и ждать открытия туристического сезона, как поступило большинство предприятий отрасли. Но выпуск продовольственных продуктов никто не запрещал - это разрешенный вид деятельности даже во время карантина. Поэтому на комбинате начали искать новые рынки сбыта и потребителей.

Сначала мясные и рыбные полуфабрикаты, колбасы и кондитерские изделия стали поставлять в кафе и рестораны Белокурихи, работающие на вынос и с доставкой на дом. В результате, по словам главного технолога предприятия Анны Ирейкиной, цех ни дня не простаивал, здесь регулярно выпускают пельмени, вареники, колбасы. Параллельно на комбинате взялись за разработку сайта для онлайн-продаж и организацию оптовых поставок.

- Мы активно ищем партнеров в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Кемеровской областях, - сообщила Людмила Шарабарина, замдиректора по питанию сети санаториев, в состав которой входит комбинат питания. - Конечно, пока о серьезных объемах оптовых поставок говорить рано. Но наши мощности позволяют существенно нарастить производство, так что мы готовы даже к ажиотажному спросу и после того, как откроются санатории.

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А пока оптовики изучают неожиданное предложение санаторного предприятия, там начали осваивать и непривычные прямые розничные продажи, создав собственную сеть магазинов. В ближайшие дни комбинат откроет два своих фирменных киоска, где жители города-курорта смогут покупать полуфабрикаты. "После снятия ограничений на работу санаториев кафе и рестораны уже не будут заниматься розничными продажами, а перейдут на привычный режим обслуживания посетителей. Розница останется только в специально открытых для этого магазинах", - пояснили на предприятии.

Между тем

Комбинат питания - не единственное предприятие на курорте, для которого пандемия открыла новые возможности. Несколько лет назад здесь организовали собственное сельхозпроизводство, чтобы обеспечивать комбинат питания свежим сырьем. И сейчас агропредприятие также расширяет выпуск продукции, освоив выращивание овощей, грибов, зелени и открыв свой фермерский магазин. "Развитие направлений, напрямую не связанных с курортным бизнесом, позволяет сохранять устойчивость даже в таких сложных условиях", - отмечают в санаторном холдинге.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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