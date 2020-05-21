В условиях режима повышенной готовности у кемеровского предприятия общепита... растет число клиентов.

Кафе на трассе "Кемерово - Новосибирск" предприниматель Эдуард Даниленко открыл десять лет назад. Они с другом, занимаясь торговлей, часто ездили в столицу СФО за товаром и по пути останавливались перекусить в разных придорожных точках.

- Мы любим вкусно поесть, вот и подумали: почему бы не открыть свое заведение? Вложив свободные деньги, через аукцион получили участок земли и построили с нуля кафе-бар с банкетным залом на 150 посадочных мест, - вспоминает Эдуард Николаевич. - Это, к слову, избавляет нас от арендной платы, которая для многих сегодня стала неподъемной. А поваров (в основном из числа жительниц близлежащих сел Топкинского района) изначально брали на работу с условием: готовить так, как это делают хорошие хозяйки у себя дома. Так что у нас крепкая команда и, как оказалось, очень приятный бизнес. Ведь это здорово, когда люди благодарят за вкусную, доступную по цене еду и приходят снова и снова.

До начала пандемии у предприятия было много заказов на обслуживание свадеб и юбилеев. Но в прошлом году владельцы кафе-бара, открывшие к тому времени еще и столовую в областном центре, начали подстраиваться под потребности оживленной междугородной трассы. Добавили в меню формат бизнес-ланча для водителей-дальнобойщиков, организовали доставку еды под заказ.

- И то, что было для нас неплохим финансовым подспорьем, сегодня стало единственной возможностью выжить и развиваться, - говорит Даниленко. - Развозим горячие бизнес-ланчи работникам предприятий и организаций в Кемерове, Топках и соседних населенных пунктах. Часть персонала перевели в курьеры. Заказы собираем по телефону и через социальные сети. Хорошо работает и сарафанное радио.

Качественные и недорогие обеды (от 100 до 150 рублей за комплекс), приготовленные из свежих продуктов, сегодня с удовольствием заказывают работники Топкинской центральной районной больницы, где из-за пандемии закрылся буфет. В списке клиентов - служба судебных приставов, судьи, страховщики, преподаватели и сотрудники среднеспециальных учебных заведений, коллективы магазинов, парикмахерских, аптек. И этот список растет.

- Надеемся сохранить все наработанные контакты. Особый режим открыл нам новые стороны деятельности и показал, в каком направлении двигаться дальше, - отмечает предприниматель. - Обязательно будем развивать доставку с приемом заказов в режиме онлайн, но при первой же возможности возобновим обслуживание в зале. Все-таки домашний обед только что с плиты - это совсем другое дело. А социально приемлемое расстояние между столиками обеспечим, площади позволяют. Что же касается мер господдержки, то стоит изменить подходы к формированию тарифов на электроэнергию, потребность в которой у нас большая. Расценки постоянно увеличиваются. Сейчас - 7,45 рубля за киловатт. Может, следует ввести разные коэффициенты для города и для села.