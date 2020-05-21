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21.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае за минувшие сутки впервые зафиксировали гибель сразу трех пациентов, инфицированных коронавирусом. Как сообщили в минздраве региона, если экспертиза подтвердит причину смерти этих пациентов, то общее число погибших от COVID-19 в крае достигнет девяти человек.

- Все эти пациенты имели ряд тяжелых соматических заболеваний, которые привели к такому исходу, - отметили в минздраве.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно. Тяжелых больных с коронавирусной инфекцией 22, из них 12 пациентов находятся на ИВЛ.

По словам губернатора Виктора Томенко, сегодня в крае подготовлено 1736 коек, из которых 1228 обеспечены кислородом и 417 - ИВЛ. "К сожалению, ситуация развивается с нарастанием числа заболевших. Если еще несколько дней назад их количество варьировалось в пределах 40-45 человек в сутки, то сейчас произошел скачок до 57. Поэтому все ограничения, введенные в крае, пока продолжают действовать - это масочный режим, дистанцирование, не работают кафе, музеи, турбазы, пляжи и другие места с массовым пребыванием людей. Ведь цена случайности очень большая: один случай заражения, и мы имеем вспышку заболевания на Корбалихинском руднике, еще один случай - и в больнице скорой помощи три отделения пришлось закрыть для приема пациентов", - подчеркнул Виктор Томенко.

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