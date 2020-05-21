В Кузбассе отец убил пятилетнего сына из-за мобильника

Восемь лет колонии строгого режима получил по приговору суда 31-летний житель кузбасского города Осинники, избивший до смерти пятилетнего сына.

В апреле прошлого года нетрезвый папаша решил наказать ребенка за то, что тот без спроса взял его мобильный телефон - поиграть. Отстегав мальчика ремнем, мужчина с силой оттолкнул его. Тот упал и ударился головой. Отец вызвал "скорую", но малыш умер по дороге в больницу.

- Задержанного по ходатайству следователя суд заключил под стражу, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ Надежда Ананьева. - По результатам психолого-психиатрической экспертизы арестованный признан вменяемым.

Суд доказал виновность мужчины в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следует отметить, что фигурант воспитывал пятилетнего сына и семилетнюю дочь один. Девочку взяли под опеку родственники.