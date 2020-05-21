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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые научились определять психические расстройства по голосу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские ученые запатентовали технологию, которая позволяет определять психоэмоциональные расстройства человека по голосу. Как передает ТАСС, это стало возможным благодаря разработанной математической модели.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработкой технологии занимались специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с коллегами из педагогического университета и фониатрического центра. По словам одного из авторов проекта, сотрудницы кафедры электронных приборов НГТУ Дарьи Боровиковой, речь человека меняется в зависимости от психоэмоционального состояния и типа расстройства.

Фото: iStock
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- В настоящее время число психоэмоциональных расстройств растет как среди детей, так и среди взрослых, - уверена она. - И есть проблема их обнаружения на разных стадиях. Мы выдвинули гипотезу, что когда у человека присутствует какое-либо психоэмоциональное расстройство, то у него меняется речь. Спустя годы исследований мы нашли явную зависимость и ее запатентовали.

Так, по словам специалиста, голос у людей с депрессией и повышенной агрессией отличается, как и в случае других расстройств. Исследователи определили это путем тестирования детей младшей школьной группы. А технические специалисты занимались поиском переменной в специально созданной математической модели - той величины, что отвечает за зависимость голоса от психоэмоционального состояния.

Одновременно создатели технологии определяли соответствующие отклонения у контрольных групп. Новосибирская разработка может применяться не только для определения психоэмоционального расстройства, но и для его лечения. Зависимость голоса от душевного состояния отмечали еще советские ученые, однако они работали, используя эмпирические наблюдения. Математическая модель доказывает обоснованность метода.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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