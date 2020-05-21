Сибирские ученые научились определять психические расстройства по голосу

Разработкой технологии занимались специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с коллегами из педагогического университета и фониатрического центра. По словам одного из авторов проекта, сотрудницы кафедры электронных приборов НГТУ Дарьи Боровиковой, речь человека меняется в зависимости от психоэмоционального состояния и типа расстройства.

- В настоящее время число психоэмоциональных расстройств растет как среди детей, так и среди взрослых, - уверена она. - И есть проблема их обнаружения на разных стадиях. Мы выдвинули гипотезу, что когда у человека присутствует какое-либо психоэмоциональное расстройство, то у него меняется речь. Спустя годы исследований мы нашли явную зависимость и ее запатентовали.

Так, по словам специалиста, голос у людей с депрессией и повышенной агрессией отличается, как и в случае других расстройств. Исследователи определили это путем тестирования детей младшей школьной группы. А технические специалисты занимались поиском переменной в специально созданной математической модели - той величины, что отвечает за зависимость голоса от психоэмоционального состояния.

Одновременно создатели технологии определяли соответствующие отклонения у контрольных групп. Новосибирская разработка может применяться не только для определения психоэмоционального расстройства, но и для его лечения. Зависимость голоса от душевного состояния отмечали еще советские ученые, однако они работали, используя эмпирические наблюдения. Математическая модель доказывает обоснованность метода.