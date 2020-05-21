В Новосибирской области поддержат эффективных сельхозпроизводителей

В Новосибирской области продолжат оказывать поддержку предприятий АПК, повышающих эффективность сельхозпроизводства. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Здвинский район. Здесь глава региона посетил хозяйство "Приозерное", которое специализируется на производстве зерна, молока и мяса.

Андрей Травников особо отметил, что не кризис, а развитие должно быть определяющим при оказании мер поддержки сельхозтоваропроизводителям.

- В Новосибирской области к сельскохозяйственной отрасли и как сфере экономики, и социальной сфере - всегда внимательное отношение. Мы не только донастраиваем существующие меры поддержки, но и выделяем на это дополнительные средства, - сказал губернатор. - Региональный бюджет в первую очередь сконцентрирован на поддержке малых и средних предприятий, и такая работа продолжится в этом году. Продолжится она не под знаком кризиса - нам надо не о кризисе говорить, а о дальнейшем развитии. Мы продолжим стимулировать использование удобрений, новой техники и технологий в сельском хозяйстве.

Беспрецедентным решением правительства региона стало выделение в 2018 году полмиллиарда рублей на поддержку аграриев. В прошлом году внесены кардинальные изменения в правила предоставления мер региональной поддержки. Прежде всего, сделан акцент на малые и средние формы бизнеса, так как крупные хозяйства, холдинги крепко стоят на ногах и имеют возможность привлекать значительные федеральные ресурсы.

В этом году по госпрограмме развитию сельского хозяйства Новосибирской области аграриям перечислено 1,2 миллиарда рублей. Финансовая поддержка оказана при проведении весенних полевых работ.

Андрей Травников напомнил, что сельскохозяйственное производство не вошло в перечень пострадавших от пандемии отраслей, и в Новосибирской области ни на один день не запрещали деятельность сельхозпредприятий.

- Пандемия разгорелась во время посевной, и запрещать работы было нельзя. Ход весенних работ сегодня идет с опережением, - прокомментировал глава региона.

Справка "РГ"

Сельхозпроизводители Новосибирской области на данный момент засеяли яровыми культурами более одного миллиона гектаров - это 57,2 процента от запланированного объема посевных площадей этого года. Наиболее близки к завершению ярового сева этого года хозяйства Маслянинского, Краснозерского, Сузунского и Болотнинского районов.