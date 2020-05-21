В частности, в реестре областного минпромторга - 54 предприятия легкой промышленности, которые в пик дефицита гигиенических масок начали ежедневно выпускать до 160 тысяч изделий при максимальной мощности производства около 252 тысяч штук.

- В связи с пандемией и вводом ограничений у таких предприятий стало наблюдаться резкое падение спроса на основной вид продукции. При поддержке министерства ряд организаций смог переориентироваться на изготовление защитных масок из своего сырья. Были налажены коммуникации с поставщиками материалов и потребителями изделий. Минпромторг готов оказать консультативную поддержку всем организациям, которые в нынешних условиях расширяют производство, - заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В министерстве сообщили, что к таким предприятиям, в частности, относится "Здравмедтех-Н" в городе Бердске, которое производит костюмы врача-инфекциониста и другие средства индивидуальной защиты. В сутки здесь шьют 1800-2000 изделий. По словам генерального директора предприятия Алексея Клевасова, запланировано увеличить выпуск защитных костюмов - их поставки ожидают медучреждения Сибирского федерального округа.

Правительство Новосибирской области направило в федеральный Фонд развития промышленности ходатайство о поддержке заявки компании на получение льготного займа - деньги нужны на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска спецодежды. Предполагается, что предприятию на эти цели выделят 92 миллиона рублей. Региональные власти подготовили письмо и в адрес минпромторга России, от которого требуется содействие в решении проблемы поставки материалов (спанбонда) - этот вопрос сейчас стоит очень остро.

- Мы практически в круглосуточном режиме работаем с предприятиями, которые задействованы в борьбе с пандемией. Если раньше "Здравмедтех-Н" был ориентирован преимущественно на хирургическую отрасль, то сейчас появилась большая потребность в костюмах врачей-инфекционистов и защитных комбинезонов. В мае планируем произвести около 200 тысяч комплектов, - отметил глава областного минпромторга Андрей Гончаров.

Для выполнения плана компания заключила договоры подряда с двенадцатью предприятиями региона и намерена расширить штат с 350 до 400 человек.

Также комплекс мер региональной поддержки предложен производителю реагентов для тест-систем - компании "Био-Сан", которая выпускает комплектующие материалы для ПЦР-наборов, диагностирующих коронавирус, и планирует наращивать мощности. В частности, предприятию доступны займы региональных фондов развития промышленности и микрофинансирования на расширение производства.

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