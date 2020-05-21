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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подворная генерация

В отдаленных поселках Кузбасса заработают автономные солнечные электростанции
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 108(8162)
Панели для солнечных мини-электростанций доставляют в отдаленные поселки Таштагольского района Кузбасса.

Так, на прошлой неделе комплект генерирующего оборудования получил таежный Усть-Карагол, а еще раньше 34 солнечных батареи вертолетом доставили в Шор-Тайгу. Четыре года назад гуманитарная экспедиция "РГ" привезла в клуб поселка, где чуть больше тридцати дворов, народную библиотеку. Читать книги местным жителям было впору при свечах: с 60-х годов прошлого века электроэнергию в Горной Шории если и получают, то исключительно от дизель-генераторов, которые появились там благодаря лесозаготовительной деятельности, геологоразведке и золотодобыче.

Фото: pixabay.com
Созданы солнечные батареи с максимальным КПД

Сейчас из 38 шорских улусов дизель-генераторы есть лишь в шестнадцати. Учитывая расходы на горючее, доставку его и запчастей, обслуживание и бесконечный ремонт двигателей (все вместе - больше миллиона рублей в год), свет в дома подается лишь несколько часов в сутки. А тянуть ЛЭП в такие места безумно дорого, да и физически невозможно. Поэтому так остро встал вопрос развития возобновляемых источников энергии.

- В 2015 году первую и большую, по наши меркам, солнечную станцию мощностью 75 киловатт установили в поселке Эльбеза, все семнадцать дворов которой с тех пор круглые сутки обеспечены электричеством, - напомнил глава Таштагольского района Владимир Макута.

Шор-Тайга должна была стать вторым по счету населенным пунктом Горной Шории с альтернативной электрификацией. Но продолжения программы не последовало.

- Дело в том, что такие станции требуют не только дорогостоящей проектной работы, но и постоянных расходов на содержание, - поясняет начальник областного департамента электроэнергетики Андрей Герасимцев. - Значит, нужна специализированная организация для регулярного сбора платежей. Что при небольшом количестве потребителей экономически не-обоснованно. Поэтому руководство области и приняло решение - вместо централизованных поселковых электростанций ставить индивидуальные, на каждый двор. Их можно передать в хозяйственное ведение домовладельцев, предусмотрев договором регулярное обслуживание, замену расходных устройств и ремонт.

По словам Владимира Макуты, до 9 августа - Международного дня малых коренных народов - по региональной программе, на реализацию которой выделено более пятидесяти миллионов рублей из средств областного и районного бюджетов, в Горной Шории наметили установить 228 автономных солнечных станций. Монтаж их специалисты из Красноярска и Краснодара начнут в июне.

Индивидуальные солнечные панели, которые могут прослужить не меньше трех десятков лет, передают хозяевам домов бесплатно. К батареям прилагается инвертор и аккумуляторный блок, чтобы обеспечить мощность в два с половиной - три киловатта в сутки. Этого должно хватить для работы небольшого холодильника, стиральной машины и телевизора.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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