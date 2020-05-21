Региональный бизнес начинает выходить из режима ограничений. В Иркутской области самоизоляцию будут отменять поэтапно. Однако местные предприниматели озадачены приоритетами, которые установили областные власти.

Распоряжением врио губернатора в Приангарье в конце марта были закрыты все предприятия и организации за исключением производств непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек. Впрочем, очень быстро начались послабления - например, буквально через неделю разрешили работать магазинам стройматериалов. 14 апреля - салонам красоты и парикмахерским. А в начале мая разрешение получили мебельщики и ювелирные салоны, фотомастерские, шиномонтажки и СТО, автошколы, компании по ремонту промышленного оборудования и машин.

Тем не менее к 14 мая было закрыто более половины малых предприятий - 48 тысяч из 89 тысяч зарегистрированных. В отпуск отправлено 120 тысяч человек - пятнадцать процентов от общего числа занятых в малом бизнесе. И это только официальные цифры, основанные на предоставленных самими предпринимателями данных.

На прошлой неделе власти объявили о выходе из режима ограничений в три этапа: на первом, с 14 мая, разрешено работать баням, стоматологическим кабинетам, предприятиям бытового обслуживания, непродовольственным магазинам площадью не более 400 квад-ратных метров и оборудованным отдельным входом. Разумеется, при соблюдении ряда условий - социальная дистанция, регулярная санитарная обработка, ограничение по числу человек, одновременно пребывающим в помещении, и так далее. По оценке правительства региона, такая мера позволит возобновить работу более чем восьми тысячам субъектов МСБ.

На втором этапе откроются более крупные магазины, нач-нут работать компании сферы услуг. А на третьем возобновят деятельность вся торговля, образовательные учреждения, гостиницы, общепит, кинотеатры и развлекательные центры. Правда, когда наступит второй этап, пока неясно. Неопределенность усугубляется тем, что в регионе на минувших выходных зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Выбор приоритетных отраслей вызвал массу вопросов у бизнеса: почему ювелирные и мебельные магазины открылись раньше гостиниц? Чем рестораны, в которых можно обеспечить необходимую дистанцию между столиками, хуже бань?

Представители Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров обратились к врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзеву с письмом, в котором заявили, что "обескуражены региональным планом поэтапного выхода из режима самоизоляции". По их словам, из-за затянувшихся ограничительных мер восемьдесят процентов предприятий туристической отрасли могут так и не открыться. Ранее они предлагали разрешить работать турбазам на Байкале, которые располагают отдельно стоящими домиками.

Между тем у возобновивших деятельность предпринимателей резко упали доходы. По словам экспертов, отчасти из-за сокращения спроса, а отчасти из-за того, что, выполняя санитарные условия, предприятия вынуждены резко сокращать поток клиентов - прежде всего это коснулось парикмахерских.

Выяснилось, что не работать порой проще и выгоднее, чем работать, соблюдая новые требования. Там, где раньше за день стригли двадцать клиентов, сегодня удается принять едва ли восемь. При этом уже невозможно договариваться о снижении или временной отмене арендной платы, ведь формально предприятие работает.

- Безусловно, поэтапный выход из карантина - это лучше, чем простой. Однако таких мер совершенно недостаточно. Большинство субъектов малого бизнеса столкнулось с падением спроса еще до официального запрета на работу. Оно продлится и после снятия ограничительных мер. Люди сократили расходы, потому что ждут затяжного кризиса, - отмечает глава Общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов. - Лучшей мерой сейчас будет снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Причем тотальное, без оглядки на отрасли и деления на пострадавших и непострадавших.

Во-первых, отмечает эксперт, пострадали все. Во-вторых, сегодня, определяя отраслевую принадлежность предприятия, госорганы смотрят на код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), который в регистрационный документах указан первым. Дело в том, что при регистрации бизнеса предприниматели чаще всего указывают сразу несколько кодов - с расчетом на то, чтобы при необходимости открыть дополнительное направление или переориентироваться на рынке без дополнительных регистрационных процедур. Налоговая инспекция, как правило, в таком случае первым указывает в документах самый распространенный код ОКВЭД - например, торговлю. Поэтому сегодня основная доля предприятий общепита не подпадает под действия льгот просто потому, что первым у них указан код экономической деятельности, на которую преференции не распространяются. И если кафе и рестораны не поддержать, то большинство из них закроется, и вряд ли на их месте появятся новые.

Напомним, что сейчас на уровне региона иной поддержки бизнесу, кроме льгот на аренду муниципальных и областных площадей, не предусмотрено. Налоговые льготы пока только обсуждают в Законодательном собрании, и они, так же, как и федеральные, предусматриваются для определенных отраслей.

Впрочем, предприниматель Сергей Маяренков полагает, что в нынешней ситуации выживут самые профессиональные компании. Спрос сократится, но потребительская аудитория достанется тому, кто сможет быстро адаптироваться к ситуации.

- Например, было производство биоцидов, его перестроили на антисептики. То, что перестало работать, надо продать или законсервировать. Кроме того, сейчас стоит запускать так называемые длинные процессы. Проектировать, получать различные разрешительные документы, заниматься сертификацией - тем, что всегда отнимало много времени. Сейчас это время есть, и надо им пользоваться. А также заниматься переподготовкой кадров, пока весь бизнес стоит на паузе, - уверен предприниматель.

А как у соседей?

Поддержка малого бизнеса реальна и своевременна, полагает владелец омской сети "Шаурмастер" Юрий Шиян. "Наше предприятие оказалось в списке пострадавших от коронавируса. Однако благодаря, казалось бы, критичной ситуации, я получил возможность убедиться, что меры государственной поддержки не только существуют, вводятся логично и последовательно, но и работают. Обратился в банк за кредитом на зарплату - выдали. Подал заявку на отсрочку кредитов - предоставили. На этой неделе получил еще и безвозмездную субсидию в размере МРОТ на каждого сотрудника. За второй квартал прощают налоги. Это реальная помощь в нынешнее сложное время. Причем условия очень демократичные. Субсидия не требует отчетности. Зарплатный кредит выдали на полгода под ноль процентов, потом нужно платить два процента, а если сохранишь девяносто процентов штатной численности сотрудников до 1 апреля следующего года, то его вообще можно не возвращать. Отличный стимул позаботиться о людях и сохранить бизнес".

Подготовила Светлана Сибина

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Подготовила Ирина Егорова