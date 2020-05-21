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21.05.2020 20:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В карантине, но с баней

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
Среди сибирской тайги в поселке золотодобытчиков Еруда военные в рекордно короткие сроки развернули большой обсервационный лагерь. Там в двухнедельном карантине будут находиться люди, контактировавшие с заболевшими коронавирусом вахтовиками.

Первоначально в полевом лагере собирались изолировать тысячу человек. Однако, когда выяснилось, что Covid-19 в Еруде диагностировали у более чем 800 рабочих, планы пришлось срочно корректировать. В итоге военные развернули обсерватор, готовый принять вдвое большее число людей.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Для их размещения собрали несколько десятков жилых палаток УСБ-56 на двадцать человек каждая. В лагере есть полевая баня и пункт питания, оснащенный современной бытовой техникой. Все это в Еруду доставили со складов Центрального военного округа .

Днем ранее военные передали в ведение Федерального медико-биологического агентства мобильный инфекционный госпиталь на 100 койко-мест. Его в поселке Еруда развернули за сутки. Эта полевая лечебница имеет все необходимое для борьбы с опасной инфекцией, в частности аппараты искусственной вентиляции легких и системы мониторинга жизненно важных функций человека.

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