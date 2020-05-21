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21.05.2020 13:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в КБР достигло девяти

Текст: Михаил Сухарев

Еще один человек с коронавирусом скончался за прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии. В Минздраве республики уточнили, что на 21 мая умерли девять пациентов с COVID-19.

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- За последние сутки скончался один мужчина 1953 года рождения из Майского района Кабардино-Балкарии. У него также было сопутствующее заболевание - гипертония, - говорится в сообщении министерства в Instagram.

Всего на сегодня в госпиталях региона находятся 453 человека с выявленным коронавирусом, еще 389 человек на амбулаторном лечении. Почти у половины людей с подтвержденным вирусом симптомов не наблюдается. По состоянию на 21 мая в КБР выявлены 2020 случаев коронавирусной инфекции, 68 из них за последние сутки. 33 пациента находятся в реанимации, 21 из них в крайне тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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