У министра здравоохранения Северной Осетии выявлен коронавирус

У министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева выявлен вирус COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент "РГ" поговорил по телефону с министром и узнал состояние его здоровья.

"Да, я сам заболел, - сказал глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев. - Нахожусь дома, лечусь. Чувствую себя… болезненно. Есть температура и кашель. И все другие стандартные признаки коронавируса. Конечно, предпринимаем все возможное для выздоровления… Моя семья также находится со мной на самоизоляции. Желаю всем жителям Осетии беречь себя и близких, избегать мест массового скопления людей, пользоваться средствами защиты".

Известно, что на данный момент исполняющим обязанности главы ведомства назначена первый замглавы министерства Светлана Цгоева.

Тамерлан Гогичаев родился в Северной Осетии, в 1993 году окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. Затем переехал в Москву, где 15 лет проработал акушером-гинекологом. После этого он был назначен главным врачом родильного дома № 18 Москвы, а чуть позже стал главврачом поликлиники № 23. На пост руководителя Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев был приглашен главой республики Вячеславом Битаровым.

На сегодняшний день, 21 мая, число жителей, у которых выявлен коронавирус, в Северной Осетии увеличилось на 69 человек и достигло 2456. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1444 жителя Северной Осетии. Сняты с наблюдения 5227 человек.