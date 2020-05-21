В Чечне опровергли слухи о госпитализации Кадырова с COVID-19

В Чечне опровергли слухи о госпитализации главы республики Рамзана Кадырова, у которого, якобы заподозрили коронавирус.

Как сообщил помощник главы региона Ахмед Дудаев, чьи слова приводит ТАСС, Кадыров лично контролирует деятельность оперативного штаба по борьбе распространением COVID-19 в регионе.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что глава Чечни госпитализирован в московскую больницу с поражением легких. У него, а также у Дудаева и министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова будто бы диагностировали коронавирус.

Однако Дудаев опроверг эту информацию, а также пояснил, откуда, предположительно, она возникла. По его словам, ранее министр здравоохранения не появился в эфире местного телеканала с ежедневным отчетом из-за большего количества дел. Это и стало причиной слухов о болезни.

Он также добавил, что в четверг Сулейманов выступит с привычным комментарием о ситуации в республике. Сам Ахмед Дудаев также находится на рабочем месте.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в Чечне выявлено 1 026 случаев COVID-19. Выздоровели 635 человек, скончались 11 пациентов.