В КБР пациент с коронавирусом выпал из окна госпиталя

В госпитале особо опасных инфекций в Кабардино-Балкарии, где лечат коронавирусную инфекцию, погиб пожилой мужчина. Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, пациент погиб в результате падения с четвертого этажа.

- Мужчина 1945 года рождения получал в госпитале медицинскую помощь с 12 мая и шел на поправку. Врачи планировали выписать мужчину уже в понедельник, рассказали в минздраве.

Как уточнили в ведомстве, сейчас обстоятельства изучают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с диагнозом COVID-19. По данным на 21 мая, в республике число выявленных случаев коронавируса достигло 2020 человек, за сутки к ним добавилось 68 подтвержденных случаев. 524 человека выздоровели.