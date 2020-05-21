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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Железноводске установили самую большую скульптуру орла

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба мэрии Железноводска Фото: Пресс-служба мэрии Железноводска
Фото: Пресс-служба мэрии Железноводска

На берегу Курортного озера в Железноводске установили новую скульптуру орла, которая стала самой большой в регионе Кавказских Минеральных Вод. Бронзовое изваяние весит несколько центнеров, а размах мощных крыльев превышает два метра.

Фото: iStock
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Как рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, установленная птица будет отличаться от других скульптур, чтобы стать узнаваемой на фотографиях или открытках.

- Авторы монумента несколько изменили линию взмаха крыльев, и это будет отличать нашего "железного" орла от его кавминводских собратьев, - заявил Моисеев.

Раньше на этом же месте красовался бетонный орел, но сейчас на озере идет масштабный проект благоустройства, и потрепанную временем птицу решили восстановить и передать одному из городских санаториев. Бронзовая скульптура, по мнению авторов проекта, будет долговечнее и красивее.

На сегодня в регионе насчитывается больше десятка крупных скульптур орла, который больше ста лет является символом Кавказских Минеральных Вод.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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