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21.05.2020 15:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Блюзовый фестиваль в Архангельске стартовал в онлайн-режиме

Текст: Марина Ледяева
Пятнадцатый фестиваль чистого звука "Архангельск блюз" в этом году стартовал в необычном для него онлайн-формате.

Как сообщили организаторы, они решили не прерывать традицию и подарить поклонникам блюза возможность вновь встретиться с любимой музыкой, несмотря на пандемию. В течение трех вечеров выступления звезд блюзовой сцены Архангельска, Москвы, Екатеринбурга и Вологды бесплатно транслируются в прямом эфире на сайте фестиваля, а также на его YouTube-канале и странице во "ВКонтакте". Музыканты при этом находятся на импровизированных площадках в своих городах.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Слушатели оставляют благодарные отзывы на разных ресурсах. Одни отмечают, что к началу трансляций надевают вечерние наряды и танцуют, другие говорят, что слушать блюз в пижаме на диване тоже неплохо.

Архангельский фестиваль носит статус международного. В столицу Поморья приезжали блюзмены из Великобритании, США, Швеции и других стран. На пятнадцатом фестивале выступают только российские участники, но от этого он не стал менее интересным. Более того, "Архангельск блюз" расширил свои границы, поскольку смотреть и слушать его теперь можно в любом уголке страны и мира.

Фестиваль открыли творческая лаборатория "Guitar Summit", объединившая музыкантов из разных регионов, Сергей Воронов и его "The Crossroads", которую называют самой блюзовой московской группой, и "торговая марка" российского джаза - квинтет Игоря Бутмана.

- В это трудное время онлайн - самый лучший вид музицирования. Мы здоровы, не распространяем никаких вирусов, а просто играем нашу любимую музыку - блюз, - сказал Игорь Бутман в видеоприглашении на фестиваль.

Фото: Предоставлено Российским национальным музеем музыки
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21 мая на онлайн-сцену выйдут архангельская группа "So Rockin` Blues Band", которая обещает перенести в эпоху ковбойской романтики, стремительно завоевывающие мир блюза Ксения Федулова и "Jam Duet" (Москва), а также легендарный вологодский "Петрович блюз бэнд".

Заключительный день фестиваля - 22 мая - откроют известный не только на Севере ансамбль Игоря Горькового (Архангельск) и Екатерина Колосова (Северодвинск). Затем эстафету примут Денис Назаров и "Moscow Folks" с их оригинальными композициями и коллектив "Blues Doctors" из Екатеринбурга, который хорошо знаком любителям гитарного блюз-рока.

Трансляции концертов начинаются в 19.00.

По мнению организатора фестиваля - архангельского музыканта Тима Дорофеева, онлайн-формат может привлечь не только давних поклонников блюза, но и новых слушателей, которые придут на фестиваль, когда он вернется к привычному режиму.

За всю историю международного фестиваля "Архангельск блюз" на нем выступили более 400 музыкантов из России, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Швеции, Норвегии, Армении, Белоруссии, Украины и других стран.

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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