Двое новгородцев отдали мошенникам миллион рублей за криптовалюту

Двое жителей Великого Новгорода лишились миллиона рублей, которые они перевели неизвестным лицам на покупку криптовалюты.

Как сообщает полиция Новгородской области, один из потерпевших получил по электронной почте с неизвестного адреса предложение купить виртуальную валюту на выгодных условиях. Но вместо того, чтобы удалить письмо или отправить его в спам, мужчина решил поучаствовать в сделке и сагитировал своего друга составить ему компанию.

Новгородцы перешли по ссылке на сайт, указанный в письме. Там их поджидал "консультант", который сообщил реквизиты для перевода денег - якобы за криптовалюту. Каждый из партнеров перечислил на указанный счет по 518 тысяч рублей.

После этого с ними уже никто не общался. По телефону и интернету торговцы виртуальными деньгами не отвечали.

Друзья поняли, что стали жертвами аферистов, и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

После этой истории органы внутренних дел в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать осторожность при совершении сделок купли-продажи в интернете. Не рекомендуется переводить деньги на счета неизвестных лиц без гарантии получения товара.