Редчайшую операцию на головном мозге сделали 11-летней девочке в клинике Санкт-Петербургского педиатрического университета. У ребенка была необычная для ее возраста патология - аневризма артерии Гюбнера.

Юную пациентку перевели в клинику из Института детских инфекций. Туда она попала с подозрением на менингит. На момент госпитализации ребенок уже перенес три кровоизлияния, четвертого бы не пережил.

Как поясняют врачи, аневризмы сосудов головного мозга у детей встречаются крайне редко, и практически никогда заболевание не затрагивает артерию Гюбнера. Проблема "выключения" аневризмы этой артерии, как правило, связана с развитием впоследствии паралича руки или ноги. Еще одна сложность вмешательства: нельзя создать обходных анастамозов, а проще - соединений сосудов, чтобы сохранить систему кровоснабжения. Хирурги провели сложную внутричерепную операцию. Сохранили жизнь девочки, избежали развития паралича.

Здесь же провели еще одну редкую гибридную операцию - на сердце семимесячного ребенка. Младенец поступил из Чечни с критически низкой оксигенацией крови: насыщению кислородом мешал тяжелый порок. Пластику ветвей легочной артерии, шунтирование, открытую операцию на сердце врачи совместили с рентген-хирургическим вмешательством закрытия устройствами дополнительных источников кровоснабжения легких. Спасли.