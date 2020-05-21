Юную пациентку перевели в клинику из Института детских инфекций. Туда она попала с подозрением на менингит. На момент госпитализации ребенок уже перенес три кровоизлияния, четвертого бы не пережил.
Как поясняют врачи, аневризмы сосудов головного мозга у детей встречаются крайне редко, и практически никогда заболевание не затрагивает артерию Гюбнера. Проблема "выключения" аневризмы этой артерии, как правило, связана с развитием впоследствии паралича руки или ноги. Еще одна сложность вмешательства: нельзя создать обходных анастамозов, а проще - соединений сосудов, чтобы сохранить систему кровоснабжения. Хирурги провели сложную внутричерепную операцию. Сохранили жизнь девочки, избежали развития паралича.
Здесь же провели еще одну редкую гибридную операцию - на сердце семимесячного ребенка. Младенец поступил из Чечни с критически низкой оксигенацией крови: насыщению кислородом мешал тяжелый порок. Пластику ветвей легочной артерии, шунтирование, открытую операцию на сердце врачи совместили с рентген-хирургическим вмешательством закрытия устройствами дополнительных источников кровоснабжения легких. Спасли.