Мурманскую арктическую ТОР могут расширить

Такое поручение дал итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Результаты должны быть доложены в правительство до 1 августа.
В ТОР "Столица Арктики" предусматривается реализация четырех инвестпроектов общим объемом инвестиций 127 млрд рублей и создание более 1,5 тысячи рабочих мест. Якорными инвесторами могут стать "НОВАТЭК-Мурманск" с инвестпроектом "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений", "Морской торговый порт "Лавна" с инвестпроектом "Строительство нового угольного терминала в морском торговом порту "Лавна" на западном берегу Кольского залива", "Морской терминал ТУЛОМА" с проектом создания в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата, "Корпорация развития Мурманской области с проектом по созданию международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона.
Также до 1 июня Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области поручено направить в Минфин финансово-экономическую модель инвестпроекта по освоению Африкандского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд. Такая финансово-экономическая модель должна содержать в том числе прогноз налоговых доходов федерального бюджета в результате реализации проекта. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на базе центрального участка месторождения создается химико-металлургический комплекс по производству редких, редкоземельных металлов и востребованного в химпроме диоксида титана, которые сейчас импортируются. Его потенциальные мощности позволят достичь лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных предприятий и мировой хай-тек индустрии. Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 17,9 млрд рублей, в том числе инвестиции в основной капитал - 13,1 млрд рублей (4,6 млрд рублей - собственные средства, 13,3 млрд рублей - заемные средства). В рамках проекта планируется создание 450 новых постоянных рабочих мест.
Кроме того, Роснедрам поручено ускорить работу по возобновлению действия и актуализации срока и условий лицензии на пользование недрами месторождения "Федорова Тундра" в Мурманской области и доложить о результатах до 1 июля. Это одно из крупнейших в России месторождений палладия и платины. Его запасы оцениваются в более 300 тонн палладия и 70 тонн платины. Для его освоения требуется строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината (15 - 16 млн тонн в год по руде). При ожидаемом сроке запуска в 2027 году общий объем капитальных затрат в рамках проекта оценивается в 55-60 млрд рублей с периодом окупаемости не менее 14 лет. В связи с территориальной удаленностью месторождения - в 85 км от города Апатиты - также требуется создание транспортной и электросетевой инфраструктуры: 30 км дорожного покрытия и 85 км высоковольтной линии электропередач и выделение 120 МВт мощности. Предварительно стоимость строительства высоковольтной линии оценивается инвестором в 5 млрд рублей. Проект развития месторождения реализует "Федорово Рисорсеc", оно же является держателем лицензии на право пользования недрами для геологического изучения и последующей добычи медно-никелевых руд с платиноидами. Сейчас действие лицензии, срок которой истекает в июне 2021 года, приостановлено, что препятствует развитию проекта и проведению любых работ по освоению месторождения.