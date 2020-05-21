Мурманскую арктическую ТОР могут расширить

Минвостокразвития, Минобороны и правительству Мурманской области поручено проработать вопрос включения в границы ТОР "Столица Арктики" (утверждена постановлением правительства от 12 мая 2020 года) земельных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта "Порт Лиинахамари" по созданию курорта на Кольском полуострове.

Такое поручение дал итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Результаты должны быть доложены в правительство до 1 августа.

В ТОР "Столица Арктики" предусматривается реализация четырех инвестпроектов общим объемом инвестиций 127 млрд рублей и создание более 1,5 тысячи рабочих мест. Якорными инвесторами могут стать "НОВАТЭК-Мурманск" с инвестпроектом "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений", "Морской торговый порт "Лавна" с инвестпроектом "Строительство нового угольного терминала в морском торговом порту "Лавна" на западном берегу Кольского залива", "Морской терминал ТУЛОМА" с проектом создания в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата, "Корпорация развития Мурманской области с проектом по созданию международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона.

Также до 1 июня Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области поручено направить в Минфин финансово-экономическую модель инвестпроекта по освоению Африкандского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд. Такая финансово-экономическая модель должна содержать в том числе прогноз налоговых доходов федерального бюджета в результате реализации проекта. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на базе центрального участка месторождения создается химико-металлургический комплекс по производству редких, редкоземельных металлов и востребованного в химпроме диоксида титана, которые сейчас импортируются. Его потенциальные мощности позволят достичь лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных предприятий и мировой хай-тек индустрии. Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 17,9 млрд рублей, в том числе инвестиции в основной капитал - 13,1 млрд рублей (4,6 млрд рублей - собственные средства, 13,3 млрд рублей - заемные средства). В рамках проекта планируется создание 450 новых постоянных рабочих мест.

Кроме того, Роснедрам поручено ускорить работу по возобновлению действия и актуализации срока и условий лицензии на пользование недрами месторождения "Федорова Тундра" в Мурманской области и доложить о результатах до 1 июля. Это одно из крупнейших в России месторождений палладия и платины. Его запасы оцениваются в более 300 тонн палладия и 70 тонн платины. Для его освоения требуется строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината (15 - 16 млн тонн в год по руде). При ожидаемом сроке запуска в 2027 году общий объем капитальных затрат в рамках проекта оценивается в 55-60 млрд рублей с периодом окупаемости не менее 14 лет. В связи с территориальной удаленностью месторождения - в 85 км от города Апатиты - также требуется создание транспортной и электросетевой инфраструктуры: 30 км дорожного покрытия и 85 км высоковольтной линии электропередач и выделение 120 МВт мощности. Предварительно стоимость строительства высоковольтной линии оценивается инвестором в 5 млрд рублей. Проект развития месторождения реализует "Федорово Рисорсеc", оно же является держателем лицензии на право пользования недрами для геологического изучения и последующей добычи медно-никелевых руд с платиноидами. Сейчас действие лицензии, срок которой истекает в июне 2021 года, приостановлено, что препятствует развитию проекта и проведению любых работ по освоению месторождения.