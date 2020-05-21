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21.05.2020 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургские студенты создали нарколабораторию в Псковской области

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Стругокрасненский районный суд Псковской области передано уголовное дело в отношении пятерых студентов петербургских вузов. Молодые люди оборудовали в деревне Бельково нарколабораторию и произвели там на каникулах 10 килограммов амфетамина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По версии следствия, студенты собирались продать наркотики, но попытка переправить амфетамин в Петербург не увенчалась успехом - молодые люди были задержаны.

Выяснилось, что дом в Бельково принадлежит родственникам одного из участников группы.

В отношении студентов завели уголовное дело по статье "незаконное изготовление психотропных веществ в особо крупном размере".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Псковская область Борьба с наркотиками

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