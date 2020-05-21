Петербургские студенты создали нарколабораторию в Псковской области

В Стругокрасненский районный суд Псковской области передано уголовное дело в отношении пятерых студентов петербургских вузов. Молодые люди оборудовали в деревне Бельково нарколабораторию и произвели там на каникулах 10 килограммов амфетамина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, студенты собирались продать наркотики, но попытка переправить амфетамин в Петербург не увенчалась успехом - молодые люди были задержаны.

Выяснилось, что дом в Бельково принадлежит родственникам одного из участников группы.

В отношении студентов завели уголовное дело по статье "незаконное изготовление психотропных веществ в особо крупном размере".