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21.05.2020 07:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржец решил отдать сына "в добрые руки" через сайт объявлений

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Житель Петербурга разместил в интернете объявление, что отдаст сына "в добрые руки". Публикация появилась в разделе "домашние питомцы". Детский омбудсмен и следователи начали проверки.

Фото: Istock
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Об этом объявлении рассказала на своей странице уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

В публикации указано: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать". На фотографии маленький мальчик лет пяти-шести. Неизвестный указал, что отдает сына бесплатно тем, кто сделает его счастливым.

"Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах. Ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива", - отметила детский омбудсмен.

По словам Митяниной, вопросы вызывает в данном случае не только поведение родителей, но и позиция сайта объявлений, которое допустило подобную публикацию.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку по данному факту. Сейчас объявление заблокировано.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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