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21.05.2020 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полуденный залп из Петропавловской пушки в День города сделают медики

Текст: Евгения Цинклер

27 мая, в День Санкт-Петербурга, честь сделать традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости будет предоставлена медикам.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как сообщают в комитете по культуре, выстрел с Нарышкина бастиона произведут представители больниц, где сейчас борются с коронавирусной инфекцией. Это главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, главврач детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Людмила Исанкина, главврач госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, главврач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий и главврач городской многопрофильной больницы № 2 Владимир Волчков.

В этом году Санкт-Петербург будет отмечать свое 317-летие. Большого празднования, как это бывает обычно, не предполагается из-за сложной эпидемиологической обстановки. Мероприятия переведены в онлайн-формат.

- На передовой борьбы за жизни людей оказались медики, - отмечают в Смольном. - Поэтому почетное право произвести торжественный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона доверено именно им.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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