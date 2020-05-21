Полуденный залп из Петропавловской пушки в День города сделают медики

27 мая, в День Санкт-Петербурга, честь сделать традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости будет предоставлена медикам.

Как сообщают в комитете по культуре, выстрел с Нарышкина бастиона произведут представители больниц, где сейчас борются с коронавирусной инфекцией. Это главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, главврач детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Людмила Исанкина, главврач госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, главврач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий и главврач городской многопрофильной больницы № 2 Владимир Волчков.

В этом году Санкт-Петербург будет отмечать свое 317-летие. Большого празднования, как это бывает обычно, не предполагается из-за сложной эпидемиологической обстановки. Мероприятия переведены в онлайн-формат.

- На передовой борьбы за жизни людей оказались медики, - отмечают в Смольном. - Поэтому почетное право произвести торжественный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона доверено именно им.