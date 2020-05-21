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21.05.2020 15:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В центре Петербурга рухнули цены на съемные квартиры

Текст: Вера Черенева
Квартиры в центре Петербурга за месяц подешевели на 20 процентов. Снижение цен в сегменте арендной недвижимости эксперты фиксируют во всех районах города, но именно в исторической части Северной столицы оно оказалось самым заметным, это следует из исследования, проведенного агентством "Невский простор".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы исследования отмечают, что в историческом центре Петербурга большое количество однокомнатных квартир традиционно сдавалось в краткосрочную аренду. Чаще всего в такие объекты заселялись туристы и люди, приехавшие в командировку на две-три недели. При ставке 2-2,5 тысячи рублей за ночь, это было выгоднее, чем жить в гостинице, где за аналогичные деньги в разгар туристского сезона можно было снять лишь очень скромный номер на одного человека.

Фото: iStock
Самые дорогие квартиры Петербурга за полгода не нашли своих покупателей

В условиях ограничений туристическая отрасль замерла. Также во многих организациях отменили командировки. Квартиры стали пустовать и владельцы начали искать жильцов на рынке долгосрочной аренды. Получая с однушки 50-60 тысяч в месяц в прошлые годы, владельцы недвижимости были полны завышенных ожиданий и выставляли цены в 40-45 тысяч рублей за аренду однокомнатных квартир в месяц. Но средняя цена аренды квартиры в Петербурге составляет сейчас 24 тысячи рублей, поэтому, столкнувшись с суровой реальностью, владельцы квартир стали нехотя снижать цены.

Так, в Центральном районе снижение за месяц составило 20,4 процента, в среднем квартиры теперь сдаются здесь за 31 тысячу рублей в месяц. Заметно упали цены на Петроградской стороне, снижение составило 19,1 процента и теперь здесь квартиры сдаются в среднем за 25,7 тысяч рублей. Это значительно дешевле, чем на Васильевском острове, где средняя цена арендной однушки составляет 29,1 тысячу рублей, здесь снижение составило чуть более 12 процентов. То, что Васильевский остров сохранил высокие цены на недвижимость, можно объяснить тем, что здесь находится большое количество вузов и состоятельные родители студентов снимают здесь комфортные квартиры для своих отпрысков сразу на весь учебный год. Поэтому падение турпотока на рынке местной недвижимости оказалось не столь сильно заметно.

Фото: iStock
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А вот в Адмиралтейском районе цены снизились на 16,4 процента и достигли 27 тысяч рублей за однушку. Но, стоит отметить, что сам по себе Адмиралтейский район очень неоднородный. Здесь есть парадные локации, которые так любят туристы, например, у Исаакиевского собора или Новой Голландии. Но с другой стороны, Адмиралтейский район - это и тот самый Петербург Достоевского и Крестовского, здесь есть доходные дома, где расположены огромные коммунальные квартиры с крошечными комнатками, дворы-колодцы, куда почти не проникает солнечный свет, территории вблизи зданий дореволюционных заводов, где уже не теплится жизнь. Такие объекты на рынке недвижимости не особо котируются даже несмотря на близость к достопримечательностям. Они сдаются и продаются дешевле, чем, например, хрущевки в спальных районах и нынешнее падение спроса на арендную недвижимость только усугубило эту ситуацию.

Причем, в историческом центре в принципе мало однокомнатных квартир. Основная застройка в этих районах - это доходные дома, в которых преобладают многокомнатные квартиры. Поэтому в арендном сегменте здесь преобладают комнаты в коммунальных квартирах, многие из которых переоборудованы в самовольные студии.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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