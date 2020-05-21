В Петербурге спасли изможденного осоеда

В Петроградском районе Санкт-Петербурга нашли осоеда - хищную птицу, внесенную в городскую Красную книгу.

Местные жители обнаружили осоеда сидящим на земле возле бизнес-центра вечером 20 мая. Люди позвонили в мобильную экологическую дежурную службу, на место прибыли специалисты и забрали птицу, чтобы передать в ветеринарную клинику.

Видимых ранений и повреждений на осоеде нет, но он изможден и истощен, рассказывают в комитете по природопользованию. Возможно, это связано с долгим перелетом, который он только что совершил - сейчас осоеды возвращаются с зимовки на места гнездования.

Ветеринарам предстоит провести комплексный осмотр птицы, после чего они дадут свое заключение.

Это уже второй осоед, спасенный в Петербурге за последнее время. Днем раньше, 19 мая петербуржцы заметили такую же птицу на Марсовом поле. Эта явно пострадала в схватке с кем-то - медики диагностировали у нее рваные раны на груди. Осоед проходит лечение в той же клинике, где и его сородич, найденный на Петроградской стороне.