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21.05.2020 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге младенца оставили на скамейке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В одну из детских больниц Петербурга в состоянии средней тяжести госпитализировали мальчика, которого бросили на скамейке возле дома по улице Димитрова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Мальчику около месяца, врачи оценивают состояние младенца как удовлетворительное.

Сейчас полицейские ищут родителей ребенка и выясняют обстоятельства, при которых он был брошен.

В частности, проверяются данные обо всех женщинах, которые выписались из роддомов на юге Петербурга за последнее время, поднимаются оперативные данные, просматриваются записи с камер видеонаблюдения в округе.

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