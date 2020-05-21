В Петербурге младенца оставили на скамейке

В одну из детских больниц Петербурга в состоянии средней тяжести госпитализировали мальчика, которого бросили на скамейке возле дома по улице Димитрова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.

Мальчику около месяца, врачи оценивают состояние младенца как удовлетворительное.

Сейчас полицейские ищут родителей ребенка и выясняют обстоятельства, при которых он был брошен.

В частности, проверяются данные обо всех женщинах, которые выписались из роддомов на юге Петербурга за последнее время, поднимаются оперативные данные, просматриваются записи с камер видеонаблюдения в округе.