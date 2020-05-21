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21.05.2020 16:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге отметят 120-летие крейсера "Аврора"

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Алексей Демьянчук / ТАСС Фото: Алексей Демьянчук / ТАСС
Фото: Алексей Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге отметят юбилей "Авроры" - легендарный крейсер был спущен на воду 120 лет назад, в мае 1900 года.

Фото: Северная верфь
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Как сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" заместитель заведующего филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере "Аврора" Юрий Сергаев, к этой дате подготовлена виртуальная выставка "120 лет на службе Отечеству". Она показывает всю историю первого в стране корабля-музея - от закладки и участия в трех войнах (Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной) до нынешней мирной жизни.

24 мая на "Авроре" состоится торжественный подъем флага в честь юбилея. Личный состав получит специально разработанные медали за успехи в службе. Это лишь небольшая часть запланированных мероприятий, отметил командир крейсера Юрий Шишкарев. После снятия ограничительных мер празднование будет проведено в полной мере.

В честь юбилея "Автора" объявлена виртуальная акция. Петербуржцам предложили делиться в соцсетях фотографиями того, как их принимали в пионеры на легендарном крейсере - была в Ленинграде такая традиция. Чести быть принятыми в пионеры на "Авроре" обычно удостаивались самые лучшие ученики.

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