Руководителей архангельской колонии обвинили во взятках от осужденных

В Архангельской области двое бывших руководителей исправительной колонии №5, расположенной в городе Коряжме, предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и получении взяток.

Как сообщает областная прокуратура, с 2015-го по 2019 год начальник колонии строгого режима и его заместитель незаконно обеспечивали одному из осужденных льготные условия. Они организовали ему беспрепятственную доставку продуктов и спиртных напитков, мобильную связь и выход в интернет, разрешили жить в служебном помещении. Осужденный свободно нарушал обязательные для всех требования - употреблял алкоголь, без ограничений и досмотра принимал в колонии посетителей, в том числе ранее судимых.

Осужденного за это не наказывали. Более того, руководство колонии представило его к условно-досрочному освобождению, в котором суд обоснованно отказал. По данным регионального СУ СК, он отбывает 22-летний срок за особо тяжкие преступления.

По версии следствия, за комфортную жизнь осужденный передал начальнику взятку в размере более 50 тысяч рублей. Кроме того, он перевел через своего знакомого свыше миллиона рублей на пополнение материальной базы колонии и контролировал взаимоотношения среди осужденных.

Тем временем заместитель начальника опекал другого отбывающего наказание, полагает следствие. Сотрудник колонии сделал его заведующим клубом и заранее предупреждал о проверках. За это осужденный передал ему компьютер стоимостью около 30 тысяч рублей.

О незаконных действиях руководства колонии стало известно УФСБ по Архангельской области. На основании собранных материалов следком региона возбудил уголовное дело, которое скоро рассмотрит Коряжемский городской суд. Обвиняемые признали вину только в превышении должностных полномочий.