Новости

В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчёта выплат медикам 17:24
В России появятся шесть новых автокинотеатров 17:16
МИД назвал прибывшие из США в РФ аппараты ИВЛ искренним жестом 17:09
В формате видеоконференции пройдет майское заседание СМИД ОДКБ 17:08
Археологи доказали, что древние европейцы ели волков 17:06
Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия" 17:04
Руководителей архангельской колонии обвинили во взятках от осужденных 17:02
Биологи подтвердили существование самой заразной мутации коронавируса 17:00
Очень редкий Lamborghini выставили на продажу за 99 млн рублей 17:00
Путин заявил о необходимости расширить возможности работы для студентов 16:58
Голикова предложила финансово поддержать федеральные учреждения 16:55
ФАС обнаружила в челябинских магазинах гречку с наценкой в 356% 16:55
ООН: Развитие человеческого потенциала из-за COVID-19 снизится впервые с 1990 года 16:53
Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 16:51
Раскрыта тайна черной жидкости из древнеегипетского саркофага 16:47
В Петербурге спасли изможденного осоеда 16:40
Министр просвещения: Выпускники получат аттестаты до 15 июня 16:33
Renault представила новый Kaptur: турбо и цена ниже конкурентов 16:30
Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости" 16:28
По итогам 2019 года продолжительность жизни в РФ увеличилась до 73,4 лет 16:27
Депутаты Госдумы решили проводить заседания каждую неделю 16:26
Скончался ученый, пострадавший при взрыве в медцентре радиологии 16:17
Трейлер: новый боевик от режиссера сиквелов "Перевозчика" и "Заложницы" 16:14
В Петербурге отметят 120-летие крейсера "Аврора" 16:10
В Крыму оценили мечту Киева о компенсации за керченскую провокацию 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
21.05.2020 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководителей архангельской колонии обвинили во взятках от осужденных

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области двое бывших руководителей исправительной колонии №5, расположенной в городе Коряжме, предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и получении взяток.

Как сообщает областная прокуратура, с 2015-го по 2019 год начальник колонии строгого режима и его заместитель незаконно обеспечивали одному из осужденных льготные условия. Они организовали ему беспрепятственную доставку продуктов и спиртных напитков, мобильную связь и выход в интернет, разрешили жить в служебном помещении. Осужденный свободно нарушал обязательные для всех требования - употреблял алкоголь, без ограничений и досмотра принимал в колонии посетителей, в том числе ранее судимых.

На Урале главврач больницы ФСИН за взятки освобождала заключенных

Осужденного за это не наказывали. Более того, руководство колонии представило его к условно-досрочному освобождению, в котором суд обоснованно отказал. По данным регионального СУ СК, он отбывает 22-летний срок за особо тяжкие преступления.

По версии следствия, за комфортную жизнь осужденный передал начальнику взятку в размере более 50 тысяч рублей. Кроме того, он перевел через своего знакомого свыше миллиона рублей на пополнение материальной базы колонии и контролировал взаимоотношения среди осужденных.

Тем временем заместитель начальника опекал другого отбывающего наказание, полагает следствие. Сотрудник колонии сделал его заведующим клубом и заранее предупреждал о проверках. За это осужденный передал ему компьютер стоимостью около 30 тысяч рублей.

О незаконных действиях руководства колонии стало известно УФСБ по Архангельской области. На основании собранных материалов следком региона возбудил уголовное дело, которое скоро рассмотрит Коряжемский городской суд. Обвиняемые признали вину только в превышении должностных полномочий.

Происшествия Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"