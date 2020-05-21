В Заполярье у браконьеров изъяли партию краба на 20 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресекли канал поставки готовой продукции из незаконно добытого камчатского краба в центральные регионы России. Недавно пограничниками была задержана крупная партия варено-мороженого краба.

- На третьем километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС 18 мая у одного из участников преступной деятельности изъята варено-мороженная крабовая продукция из 1448 незаконно добытых особей камчатского краба, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительной оценке, причиненный морским биоресурсам России ущерб составляет 20,8 миллиона рублей.

По итогам изъятия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".